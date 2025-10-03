ETV Bharat / business

एक दिन की बंदी के बाद गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स 80, 792 और निफ्टी 24,780 के लेवल पर

मुंबई: सकारात्मक वैश्विक संकेतों और भारतीय रिजर्व बैंक के नरम रुख के बाद भी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले. शुक्रवार सुबह 9.20 बजे तक, सेंसेक्स 191 अंक या 0.24 प्रतिशत गिरकर 80,792 पर और निफ्टी 56 अंक या 0.23 प्रतिशत गिरकर 24,780 पर था. वहीं, ब्रॉड कैप इंडेक्स, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100, क्रमशः 0.22 और 0.14 प्रतिशत ऊपर थे.

निफ्टी की बात करें तो टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स लाभ में थे, जबकि गिरने वालों में मैक्स हेल्थकेयर, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक शामिल थे. सेक्टोरल इंडेक्स में, निफ्टी मेटल, जो सबसे ज्यादा लाभ में रहा, 0.89 फीसदी बढ़ा. निफ्टी पीएसयू बैंक (0.59 फीसदी ऊपर) और निफ्टी फार्मा (0.30 फीसदी ऊपर) अन्य प्रमुख लाभार्थी रहे.

निफ्टी मीडिया और निफ्टी एफएमसीजी क्रमशः 0.65 फीसदी और 0.45 फीसदी नीचे गिरकर टॉप लूजर रहे. बाजार की चाल को देखते हुए विश्लेषकों का कहना है कि तकनीकी दृष्टिकोण से, 24,900 से ऊपर की निरंतर चाल 25,000 और 25,150 का लेवल छू सकती है. तत्काल समर्थन 24,750 और 24,600 पर रखा गया है, जो लंबे ट्रेडों के लिए संभावित प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य कर सकते हैं.

वहीं, अमेरिकी बाजार हरे निशान पर बंद हुए, जहां नैस्डैक 0.39 प्रतिशत, एसएंडपी 500 0.06 प्रतिशत और डॉव जोन्स इंडेक्स पिछले कारोबारी सत्र में 0.17 प्रतिशत बढ़े. शुक्रवार को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाजारों में ज्यादातर तेजी रही, जो वॉल स्ट्रीट की बढ़त के अनुरूप थी क्योंकि निवेशकों ने अमेरिकी सरकार के बंद को नजरअंदाज कर दिया था. निवेशक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यह बंद कितने समय तक चलेगा ताकि इसके आर्थिक नतीजों की गंभीरता का आकलन किया जा सके.