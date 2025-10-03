ETV Bharat / business

एक दिन की बंदी के बाद गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स 80, 792 और निफ्टी 24,780 के लेवल पर

निफ्टी की बात करें तो टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स लाभ में थे.

STOCK MARKET TODAY 3RD OCT 2025
गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 10:10 AM IST

मुंबई: सकारात्मक वैश्विक संकेतों और भारतीय रिजर्व बैंक के नरम रुख के बाद भी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले. शुक्रवार सुबह 9.20 बजे तक, सेंसेक्स 191 अंक या 0.24 प्रतिशत गिरकर 80,792 पर और निफ्टी 56 अंक या 0.23 प्रतिशत गिरकर 24,780 पर था. वहीं, ब्रॉड कैप इंडेक्स, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100, क्रमशः 0.22 और 0.14 प्रतिशत ऊपर थे.

निफ्टी की बात करें तो टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स लाभ में थे, जबकि गिरने वालों में मैक्स हेल्थकेयर, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक शामिल थे. सेक्टोरल इंडेक्स में, निफ्टी मेटल, जो सबसे ज्यादा लाभ में रहा, 0.89 फीसदी बढ़ा. निफ्टी पीएसयू बैंक (0.59 फीसदी ऊपर) और निफ्टी फार्मा (0.30 फीसदी ऊपर) अन्य प्रमुख लाभार्थी रहे.

निफ्टी मीडिया और निफ्टी एफएमसीजी क्रमशः 0.65 फीसदी और 0.45 फीसदी नीचे गिरकर टॉप लूजर रहे. बाजार की चाल को देखते हुए विश्लेषकों का कहना है कि तकनीकी दृष्टिकोण से, 24,900 से ऊपर की निरंतर चाल 25,000 और 25,150 का लेवल छू सकती है. तत्काल समर्थन 24,750 और 24,600 पर रखा गया है, जो लंबे ट्रेडों के लिए संभावित प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य कर सकते हैं.

वहीं, अमेरिकी बाजार हरे निशान पर बंद हुए, जहां नैस्डैक 0.39 प्रतिशत, एसएंडपी 500 0.06 प्रतिशत और डॉव जोन्स इंडेक्स पिछले कारोबारी सत्र में 0.17 प्रतिशत बढ़े. शुक्रवार को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाजारों में ज्यादातर तेजी रही, जो वॉल स्ट्रीट की बढ़त के अनुरूप थी क्योंकि निवेशकों ने अमेरिकी सरकार के बंद को नजरअंदाज कर दिया था. निवेशक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यह बंद कितने समय तक चलेगा ताकि इसके आर्थिक नतीजों की गंभीरता का आकलन किया जा सके.

चीन के शंघाई सूचकांक में 0.52 प्रतिशत और शेन्जेन में 0.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जापान के निक्केई में 1.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि हांगकांग के हैंग सेंग सूचकांक में 0.84 प्रतिशत की गिरावट आई. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.70 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. इस पर विश्लेषकों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की साहसिक पहल बाजार में, खासकर बैंक निफ्टी में, तेजी को सकारात्मक रूप से बनाए रख सकती है. हालांकि, बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निरंतर बिकवाली इस तेजी को बरकरार रखने की संभावना नहीं है.

एफआईआई द्वारा बिकवाली में और तेजी लाने की संभावना है क्योंकि बाजार की संरचना उन्हें आक्रामक रूप से बिकवाली का अवसर प्रदान करती है. उन्होंने कहा कि डीआईआई की मजबूत खरीदारी बाजार को कुछ सहारा दे सकती है, खासकर लार्ज-कैप ऑटो शेयरों में, जिन्हें अभी मजबूत बुनियादी समर्थन प्राप्त है. बुधवार को पिछले कारोबारी सत्र में, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 1,605 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 2,916 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे.

