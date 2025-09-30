हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 80,666, निफ्टी 24,728 पर
शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान में खुला. सेंसेक्स 80,666 और निफ्टी 24,728 पर, प्रमुख गेनर टाइटन, एशियन पेंट्स, सिप्ला, नुकसान टाटा मोटर्स.
Published : September 30, 2025 at 10:06 AM IST|
Updated : September 30, 2025 at 10:26 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हरी झंडी के साथ खुला, क्योंकि निवेशक रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति बैठक के संकेतों पर नजर रखे हुए हैं. सुबह 9.20 बजे तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 301 अंकों की बढ़त के साथ 80,666 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 93 अंकों की तेजी के साथ 24,728 पर कारोबार कर रहा था.
बड़ी कंपनियों के शेयरों में टाइटन कंपनी, एशियन पेंट्स, सिप्ला और हिंदाल्को प्रमुख बढ़त दर्ज करने वालों में शामिल रहे, जबकि टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा और डॉ. रेड्डीज लैब्स नुकसान में रहे. व्यापक कैप इंडेक्स जैसे कि Nifty Midcap 100 और Nifty Smallcap 100 में क्रमशः 0.32 और 0.29 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखी गई.
सेक्टोरल इंडेक्स में Nifty Consumer Durables सबसे अधिक बढ़त के साथ 0.59 प्रतिशत उन्नत हुआ. इसके अलावा Nifty Private Bank 0.43 प्रतिशत और Nifty Metal 0.56 प्रतिशत बढ़कर अन्य प्रमुख गेनर रहे. Nifty Media को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में थे.
विश्लेषकों का कहना है कि पिछले सत्र में निफ्टी 50 सकारात्मक शुरुआत के बाद 24,650 के स्तर से नीचे गिर गया और लगातार आठवें दिन लाल निशान में बंद हुआ, जिससे निरंतर बिकवाली का दबाव दर्शाया गया. तकनीकी दृष्टिकोण से, यदि निफ्टी 24,800 के ऊपर स्थायी रूप से खुलता है, तो यह 25,000 तक रैली का रास्ता खोल सकता है. वहीं, तत्काल समर्थन स्तर 24,530 और 24,400 के आसपास है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी शेयर बाजारों में भी सकारात्मक रुझान देखा गया. नास्डैक 0.48 प्रतिशत बढ़ा, S&P 500 0.26 प्रतिशत ऊपर और डाउ 0.15 प्रतिशत उन्नत हुआ. एशियाई बाजारों में मिश्रित संकेत मिले. चीन के मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों के अनुसार निर्माण गतिविधि लगातार छठे महीने सिकुड़ रही है, लेकिन बाजार की उम्मीदों से कम. शंघाई इंडेक्स 0.44 प्रतिशत और शेनझेन 0.42 प्रतिशत बढ़ा, जबकि जापान का निक्केई 0.05 प्रतिशत और हांगकांग का हांग सेंग 0.12 प्रतिशत गिरा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.13 प्रतिशत बढ़ा.
पिछले दिन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 2,832 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) ने 3,846 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. निवेशक मौजूदा वैश्विक और घरेलू संकेतों को देखते हुए आगे की चाल के लिए सतर्क हैं.
इस प्रकार, मंगलवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार ने शुरुआत में तेजी दिखाई, लेकिन तकनीकी और वैश्विक कारकों के प्रभाव से उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार जारी है. निवेशक RBI की आगामी नीतिगत घोषणाओं और वैश्विक बाजारों की दिशा पर नजर बनाए हुए हैं.
