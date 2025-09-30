ETV Bharat / business

हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 80,666, निफ्टी 24,728 पर

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हरी झंडी के साथ खुला, क्योंकि निवेशक रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति बैठक के संकेतों पर नजर रखे हुए हैं. सुबह 9.20 बजे तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 301 अंकों की बढ़त के साथ 80,666 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 93 अंकों की तेजी के साथ 24,728 पर कारोबार कर रहा था.

बड़ी कंपनियों के शेयरों में टाइटन कंपनी, एशियन पेंट्स, सिप्ला और हिंदाल्को प्रमुख बढ़त दर्ज करने वालों में शामिल रहे, जबकि टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा और डॉ. रेड्डीज लैब्स नुकसान में रहे. व्यापक कैप इंडेक्स जैसे कि Nifty Midcap 100 और Nifty Smallcap 100 में क्रमशः 0.32 और 0.29 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखी गई.

सेक्टोरल इंडेक्स में Nifty Consumer Durables सबसे अधिक बढ़त के साथ 0.59 प्रतिशत उन्नत हुआ. इसके अलावा Nifty Private Bank 0.43 प्रतिशत और Nifty Metal 0.56 प्रतिशत बढ़कर अन्य प्रमुख गेनर रहे. Nifty Media को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में थे.

विश्लेषकों का कहना है कि पिछले सत्र में निफ्टी 50 सकारात्मक शुरुआत के बाद 24,650 के स्तर से नीचे गिर गया और लगातार आठवें दिन लाल निशान में बंद हुआ, जिससे निरंतर बिकवाली का दबाव दर्शाया गया. तकनीकी दृष्टिकोण से, यदि निफ्टी 24,800 के ऊपर स्थायी रूप से खुलता है, तो यह 25,000 तक रैली का रास्ता खोल सकता है. वहीं, तत्काल समर्थन स्तर 24,530 और 24,400 के आसपास है.