मुंबई: बुधवार 3 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार ने हरे निशान में कारोबार की शुरुआत की. इस तरह से आज लगातार तीसरा दिन है, जब बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की है.

बीएसई सेंसेक्स 138.11 अंकों यानी 0.17% की बढ़त लेकर 80,295.99 अंकों पर खुला. इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स भी आज 36.90 अंकों (0.15%) की बढ़त के साथ 24,616.50 अंकों पर ओपन हुआ.

गौर करें तो आज बुधवार को हरे निशान में खुले शेयर बाजार ने अपनी बढ़त तुरंत ही गंवा दी और लाल निशान में आ गया. वहीं निफ्टी इंडेक्स पिछले स्तरों से और गिरावट दर्ज कर 24550 अंक के स्तरों से भी नीचे फिसला. बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही है. आईटी सेक्टर इंडेक्स में दबाव बना हुआ है.

बताते चलें कि कल सेंसेक्स 155.60 अंकों (0.19%) की बढ़त लेकर 80,520.09 अंकों पर और निफ्टी 27.95 अंकों की बढ़त के साथ 24,653.00 अंकों पर खुला था. हालांकि, अंत में बाजार ने बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार बंद किया था.

इससे पहले कल मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ क्लोज हुआ था. बीएसई का सेंसेक्स व एनएसई का निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए थे. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 206.61 अंक गिरकर 80,157.88 अंक पर बंद हुआ.

वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 45.45 अंक लुढ़क कर 24,579.60 पर बंद हुआ. उधर डॉलर के मुकाबले रुपया भी 6 पैसे गिरकर 88.16 के सर्वकालिक निचले स्तर पर रहा.

गौर करें तो कल बाजार में गिरावट का मुख्य कारण बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में मुनाफावसूली रहा. जीएसटी परिषद की बैठक और वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) अनुबंध की समाप्ति को लेकर निवेशक सतर्क रहे.

सेंसेक्स के आंकड़ों के मुताबिक कल कारोबार में सूचकांक सेंसेक्स ने 80,761.14 का उच्चतम और 80,009 के निचले स्तर को छुआ था. वहीं निफ्टी-50 ने कारोबार के दौरान 24,756.10 का उच्चतम और 24,522.35 का निचला स्तर स्पर्श किया.

सेंसेक्स की महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स और लार्सन एंड टुब्रो नुकसान में रहे. वहीं पावर ग्रिड, टाटा स्टील, एनटीपीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मुनाफा कमाया.

बता दें कि जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में आज बुधवार से दो दिवसीय बैठक शुरू हो रही है. इसमें कर दरों में प्रस्तावित कटौती पर चर्चा होगी. यह बैठक निवेशकों की नजरों में महत्वपूर्ण है.