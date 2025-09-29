आज बढ़त के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स 162 अंक और निफ्टी 74 अंक ऊपर
निफ्टी 50 24,728.55 पर 73.85 अंक (0.30%) बढ़कर खुला, सेंसेक्स 80,588.77 पर 162.31 अंक (0.20%) ऊपर, बाजार हल्की बढ़त में शुरू हुआ.
Published : September 29, 2025 at 9:57 AM IST
मुंबई: पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में सपाट खुले. निवेशकों की धारणा अब भी कमजोर बनी हुई है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दवा क्षेत्र पर टैरिफ नीतियां और उनका भारत पर असर माना जा रहा है.
निफ्टी 50 सूचकांक 24,728.55 पर 73.85 अंकों (0.30%) की बढ़त के साथ खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 80,588.77 पर 162.31 अंकों (0.20%) की मजबूती के साथ शुरू हुआ.
आईपीओ से भरा रहेगा हफ्ता
विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते प्राथमिक बाजार (Primary Market) में जबरदस्त गतिविधियां देखने को मिलेंगी. कुल 21 नई कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च कर रही हैं और 26 कंपनियां लिस्टिंग करेंगी. हालांकि, इसके चलते सेकेंडरी मार्केट में दबाव बना रह सकता है. बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि ब्लॉक डील और OFS की वजह से सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी पर असर पड़ रहा है.
आईटी सेक्टर पर बढ़ा दबाव
एक्सेंचर के नतीजों और हजारों नौकरियों में कटौती की घोषणा के बाद भारतीय आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा है. निफ्टी आईटी पिछले हफ्ते करीब 8% टूटा. तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी आईटी अपने 200-वीक EMA से नीचे फिसल गया है और RSI स्तर भी कमजोरी दिखा रहा है, जिससे निकट भविष्य में और गिरावट संभव है.
सेक्टोरल परफॉर्मेंस
निफ्टी एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर हरे निशान में खुले. निफ्टी ऑटो 0.54% बढ़ा, निफ्टी आईटी 0.33% ऊपर रहा, निफ्टी मीडिया 0.45% चढ़ा, निफ्टी मेटल 0.47% और निफ्टी फार्मा 0.45% बढ़े. पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 0.53% की बढ़त के साथ खुला.
ग्लोबल संकेत
अमेरिकी शेयर बाजार पिछले हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुए. प्रमुख इंडेक्स 0.2% से 0.8% तक गिरे. दूसरी ओर, अमेरिकी जीडीपी की ग्रोथ 3.8% दर्ज की गई, जबकि मुद्रास्फीति (PCE इंडेक्स) नियंत्रण में रही. हालांकि, महीने के अंत में संभावित यूएस गवर्नमेंट शटडाउन को लेकर चिंता बनी हुई है.
एशियाई बाजारों की चाल
जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.95% गिरा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक बढ़ा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.24% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.18% की बढ़त के साथ खुले.
कुल मिलाकर, भारतीय बाजार में IPO से उत्साह तो है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट पर दबाव और आईटी सेक्टर की कमजोरी निवेशकों की चिंता बढ़ा सकती है.
