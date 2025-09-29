ETV Bharat / business

आज बढ़त के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स 162 अंक और निफ्टी 74 अंक ऊपर

मुंबई: पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में सपाट खुले. निवेशकों की धारणा अब भी कमजोर बनी हुई है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दवा क्षेत्र पर टैरिफ नीतियां और उनका भारत पर असर माना जा रहा है.

निफ्टी 50 सूचकांक 24,728.55 पर 73.85 अंकों (0.30%) की बढ़त के साथ खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 80,588.77 पर 162.31 अंकों (0.20%) की मजबूती के साथ शुरू हुआ.

आईपीओ से भरा रहेगा हफ्ता

विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते प्राथमिक बाजार (Primary Market) में जबरदस्त गतिविधियां देखने को मिलेंगी. कुल 21 नई कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च कर रही हैं और 26 कंपनियां लिस्टिंग करेंगी. हालांकि, इसके चलते सेकेंडरी मार्केट में दबाव बना रह सकता है. बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि ब्लॉक डील और OFS की वजह से सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी पर असर पड़ रहा है.

आईटी सेक्टर पर बढ़ा दबाव

एक्सेंचर के नतीजों और हजारों नौकरियों में कटौती की घोषणा के बाद भारतीय आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा है. निफ्टी आईटी पिछले हफ्ते करीब 8% टूटा. तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी आईटी अपने 200-वीक EMA से नीचे फिसल गया है और RSI स्तर भी कमजोरी दिखा रहा है, जिससे निकट भविष्य में और गिरावट संभव है.

सेक्टोरल परफॉर्मेंस

निफ्टी एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर हरे निशान में खुले. निफ्टी ऑटो 0.54% बढ़ा, निफ्टी आईटी 0.33% ऊपर रहा, निफ्टी मीडिया 0.45% चढ़ा, निफ्टी मेटल 0.47% और निफ्टी फार्मा 0.45% बढ़े. पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 0.53% की बढ़त के साथ खुला.