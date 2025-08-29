मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों में आज शुक्रवार 29 अगस्त को बाजारों में पॉजिटिव ओपनिंग हुई. सुबह-सुबह सेंसेक्स 140 अंकों से ज्यादा ऊपर चढ़कर ट्रेड कर रहा था. वहीं निफ्टी-50 में भी 40 अंकों के तेजी थी. हालांकि, बाजार फिर ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसलते नजर आए. गौर करें तो आज भारतीय शेयर बाजारों में आज सितंबर सीरीज की शुरुआत हो रही है. इसका असर मार्केट पर दिख रहा है.

NSE पर निफ्टी FMCG, आईटी, मेटल, प्राइवेट बैंक, फार्मा जैसे इंडेक्स में तेजी थी. ऑटो इंडेक्स में गिरावट का रुख देखा गया. निफ्टी 50 परएचयूएल, नेस्ले, एशियन पेंट्स, आईटीसी, कोटक बैंक में तेजी थी. India VIX 2.8% गिरा हुआ था. वहीं, एम एंड एम, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, एनटीपीसी, टाइटन में गिरावट दिखी.

सुबह एशियाई बाजारों में कमजोरी थी. वहीं अमेरिकी मार्केट में कल बड़ी तेजी रही. अमेरिकी बाजारों ने मजबूत GDP आंकड़ों के दम पर रिकॉर्ड बनाया. डाओ जोंस 70 अंक चढ़ा. इस तरह से वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोज हुआ. अमेरिकी S&P 500 लगातार दूसरे दिन लाइफ हाई पर रहा. नैस्डैक ने भी 115 अंक ऊपर चढ़कर कारोबार बंद किया.

आज सुबह GIFT निफ्टी 30 अंक ऊपर 24,675 के पास ट्रेड कर रहा था. डाओ फ्यूचर्स 70 अंक नीचे कारोबार करता दिका. निक्केई 175 अंक गिरकर शुरुआत करता दिखा.

बता दें कि कल गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 706 अंक टूटकर 80,080.57 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी-50 भी 211.15 अंक या 0.85 प्रतिशत लुढ़क कर 24,500.90 पर क्लोज हुआ. हालांकि इस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 7,060.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 6,516.49 करोड़ रुपये के ही शेयर बेचे.

28 अगस्त को सेंसेक्स में गिरने वाले प्रमुख शेयरों में एचसीएल टेक, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक शामिल रहे. वहीं टाइटन, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो और एक्सिस बैंक के शेयरों में तेजी देखी गई.

एशियाई बाजारों में गुरुवार का रुख भी मिलाजुला रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 और शंघाई SSE कंपोजिट हरे निशान पर बंद हुए. वहीं हांगकांग के हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ क्लोज हुए. यूरोपीय बाजार में भी ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं रहा.