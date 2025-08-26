ETV Bharat / business

गिरावट के साथ खुला स्टॉक मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक्स लड़खड़ाए - STOCK MARKET 26 AUGUST 2025

सेंसेक्स 258.52 अंकों की गिरावट के साथ 81,377.39 अंकों पर खुला. वहीं निफ्टी-50 भी 68.25 अंकों की गिरावट के साथ 24,899.50 अंकों पर ओपन हुआ.

stock market 26 August 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 26, 2025 at 9:46 AM IST

3 Min Read

मुंबई: गिरावट के साथ आज भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर खुले. निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ही गोता लगाया. मंगलवार को सेंसेक्स की सिर्फ 5 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ हरे निशान में खुले. वहीं 21 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले. 4 कंपनियों में बदलाव का रुख नहीं देखा गया.

भारतीय बाजार ने आज बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार शुरू किया. बीएसई सेंसेक्स 258.52 अंकों की गिरावट के साथ 81,377.39 अंकों पर खुला. वहीं निफ्टी-50 भी 68.25 अंकों यानी 0.27% की गिरावट के साथ 24,899.50 अंकों पर बिजनेस करता हुआ दिखा.

दूसरी ओर निफ्टी-50 की सिर्फ 14 कंपनियों के शेयरों ने तेजी देखी गई. 35 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले. वहीं 1 कंपनी के शेयर में कोई हलचल नहीं दिखी.

टाइटन के शेयर आज सबसे ज्यादा 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ सेंसेक्स में खुले. दूसरी ओर सनफार्मा के शेयर गोता लगाते नजर आए. सनफार्मा के शेयर आज 0.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ ओपन हुए.

वहीं, आज आईसीआईसीआई बैंक 0.83 प्रतिशत, एनटीपीसी 0.83 प्रतिशत, एटरनल के शेयर 0.86 प्रतिशत, भारती एयरटेल 0.80 प्रतिशत, एक्सिस बैंक 0.74 प्रतिशत नीचे खुले.

टेक महिंद्रा 0.70 प्रतिशत, कोटक महिंद्रा बैंक 0.63 प्रतिशत, इंफोसिस 0.68 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व 0.52 प्रतिशत, पावरग्रिड 0.40 प्रतिशत, टीसीएस 0.34 प्रतिशत और अडाणी पोर्ट्स 0.48 प्रतिशत में भी गिरावट रही.

इसके साथ ही एचसीएल टेक 0.21 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.21 प्रतिशत, एलएंडटी 0.30 प्रतिशत,टाटा स्टील 0.06 प्रतिशत और अल्ट्राटेक सीमेंट 0.04 प्रतिशत के नुकसान के साथ खुले.

इसके अलावा एचडीएफसी बैंक 0.01 प्रतिशत, एशियन पेंट्स 0.03 प्रतिशत, और आईटीसी के शेयर 0.1 प्रतिशत के घाटे के साथ ओपन हुए.

गौर करें तो यूएसए कल 27 अगस्त से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को लागू कर रहा है. इसके लिए अमेरिका ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके बाद, भारत पर लगने वाला कुल अमेरिकी टैरिफ 25 फीसदी से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा.

आज मंगलवार को घरेलू बाजार के सुस्त संकेत दिखे. गिफ्ट निफ्टी (पहले SGX Nifty) 24,927 के स्तर पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. इसमें 66 अंकों की गिरावट देखी गई. इसका प्रभाव घरेलू बाजार के खुलने पर भी दिखा.

वहीं कारोबारी दिन सोमवार, 25 अगस्त को सेंसेक्स (Sensex) 329.06 प्वाइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ था. इस तरह से इसमें 0.40 फीसदी की तेजी देखी गई. कल का बाजार जब बंद हुआ तो सेंसेक्स का सूचकांक 81,635.91 पर था. वहीं निफ्टी भी उछाल के साथ 24,967.75 अंक पर बंद हुआ था. इस तरह से निफ्टी 50 (Nifty 50) 97.65 प्वाइंट्स ऊपर क्लोज हुआ. इस तरह से निफ्टी में 0.39 प्रतिशत की बढ़त हुई थी.

ये भी पढ़ें-

शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ, सेंसेक्स 329 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,967 पार

मुंबई: गिरावट के साथ आज भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर खुले. निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ही गोता लगाया. मंगलवार को सेंसेक्स की सिर्फ 5 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ हरे निशान में खुले. वहीं 21 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले. 4 कंपनियों में बदलाव का रुख नहीं देखा गया.

भारतीय बाजार ने आज बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार शुरू किया. बीएसई सेंसेक्स 258.52 अंकों की गिरावट के साथ 81,377.39 अंकों पर खुला. वहीं निफ्टी-50 भी 68.25 अंकों यानी 0.27% की गिरावट के साथ 24,899.50 अंकों पर बिजनेस करता हुआ दिखा.

दूसरी ओर निफ्टी-50 की सिर्फ 14 कंपनियों के शेयरों ने तेजी देखी गई. 35 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले. वहीं 1 कंपनी के शेयर में कोई हलचल नहीं दिखी.

टाइटन के शेयर आज सबसे ज्यादा 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ सेंसेक्स में खुले. दूसरी ओर सनफार्मा के शेयर गोता लगाते नजर आए. सनफार्मा के शेयर आज 0.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ ओपन हुए.

वहीं, आज आईसीआईसीआई बैंक 0.83 प्रतिशत, एनटीपीसी 0.83 प्रतिशत, एटरनल के शेयर 0.86 प्रतिशत, भारती एयरटेल 0.80 प्रतिशत, एक्सिस बैंक 0.74 प्रतिशत नीचे खुले.

टेक महिंद्रा 0.70 प्रतिशत, कोटक महिंद्रा बैंक 0.63 प्रतिशत, इंफोसिस 0.68 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व 0.52 प्रतिशत, पावरग्रिड 0.40 प्रतिशत, टीसीएस 0.34 प्रतिशत और अडाणी पोर्ट्स 0.48 प्रतिशत में भी गिरावट रही.

इसके साथ ही एचसीएल टेक 0.21 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.21 प्रतिशत, एलएंडटी 0.30 प्रतिशत,टाटा स्टील 0.06 प्रतिशत और अल्ट्राटेक सीमेंट 0.04 प्रतिशत के नुकसान के साथ खुले.

इसके अलावा एचडीएफसी बैंक 0.01 प्रतिशत, एशियन पेंट्स 0.03 प्रतिशत, और आईटीसी के शेयर 0.1 प्रतिशत के घाटे के साथ ओपन हुए.

गौर करें तो यूएसए कल 27 अगस्त से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को लागू कर रहा है. इसके लिए अमेरिका ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके बाद, भारत पर लगने वाला कुल अमेरिकी टैरिफ 25 फीसदी से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा.

आज मंगलवार को घरेलू बाजार के सुस्त संकेत दिखे. गिफ्ट निफ्टी (पहले SGX Nifty) 24,927 के स्तर पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. इसमें 66 अंकों की गिरावट देखी गई. इसका प्रभाव घरेलू बाजार के खुलने पर भी दिखा.

वहीं कारोबारी दिन सोमवार, 25 अगस्त को सेंसेक्स (Sensex) 329.06 प्वाइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ था. इस तरह से इसमें 0.40 फीसदी की तेजी देखी गई. कल का बाजार जब बंद हुआ तो सेंसेक्स का सूचकांक 81,635.91 पर था. वहीं निफ्टी भी उछाल के साथ 24,967.75 अंक पर बंद हुआ था. इस तरह से निफ्टी 50 (Nifty 50) 97.65 प्वाइंट्स ऊपर क्लोज हुआ. इस तरह से निफ्टी में 0.39 प्रतिशत की बढ़त हुई थी.

ये भी पढ़ें-

शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ, सेंसेक्स 329 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,967 पार

For All Latest Updates

TAGGED:

NIFTYBSESENSEXNSESTOCK MARKET 26 AUGUST 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.