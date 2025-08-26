मुंबई: गिरावट के साथ आज भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर खुले. निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ही गोता लगाया. मंगलवार को सेंसेक्स की सिर्फ 5 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ हरे निशान में खुले. वहीं 21 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले. 4 कंपनियों में बदलाव का रुख नहीं देखा गया.

भारतीय बाजार ने आज बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार शुरू किया. बीएसई सेंसेक्स 258.52 अंकों की गिरावट के साथ 81,377.39 अंकों पर खुला. वहीं निफ्टी-50 भी 68.25 अंकों यानी 0.27% की गिरावट के साथ 24,899.50 अंकों पर बिजनेस करता हुआ दिखा.

दूसरी ओर निफ्टी-50 की सिर्फ 14 कंपनियों के शेयरों ने तेजी देखी गई. 35 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले. वहीं 1 कंपनी के शेयर में कोई हलचल नहीं दिखी.

टाइटन के शेयर आज सबसे ज्यादा 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ सेंसेक्स में खुले. दूसरी ओर सनफार्मा के शेयर गोता लगाते नजर आए. सनफार्मा के शेयर आज 0.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ ओपन हुए.

वहीं, आज आईसीआईसीआई बैंक 0.83 प्रतिशत, एनटीपीसी 0.83 प्रतिशत, एटरनल के शेयर 0.86 प्रतिशत, भारती एयरटेल 0.80 प्रतिशत, एक्सिस बैंक 0.74 प्रतिशत नीचे खुले.

टेक महिंद्रा 0.70 प्रतिशत, कोटक महिंद्रा बैंक 0.63 प्रतिशत, इंफोसिस 0.68 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व 0.52 प्रतिशत, पावरग्रिड 0.40 प्रतिशत, टीसीएस 0.34 प्रतिशत और अडाणी पोर्ट्स 0.48 प्रतिशत में भी गिरावट रही.

इसके साथ ही एचसीएल टेक 0.21 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.21 प्रतिशत, एलएंडटी 0.30 प्रतिशत,टाटा स्टील 0.06 प्रतिशत और अल्ट्राटेक सीमेंट 0.04 प्रतिशत के नुकसान के साथ खुले.

इसके अलावा एचडीएफसी बैंक 0.01 प्रतिशत, एशियन पेंट्स 0.03 प्रतिशत, और आईटीसी के शेयर 0.1 प्रतिशत के घाटे के साथ ओपन हुए.

गौर करें तो यूएसए कल 27 अगस्त से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को लागू कर रहा है. इसके लिए अमेरिका ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके बाद, भारत पर लगने वाला कुल अमेरिकी टैरिफ 25 फीसदी से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा.

आज मंगलवार को घरेलू बाजार के सुस्त संकेत दिखे. गिफ्ट निफ्टी (पहले SGX Nifty) 24,927 के स्तर पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. इसमें 66 अंकों की गिरावट देखी गई. इसका प्रभाव घरेलू बाजार के खुलने पर भी दिखा.

वहीं कारोबारी दिन सोमवार, 25 अगस्त को सेंसेक्स (Sensex) 329.06 प्वाइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ था. इस तरह से इसमें 0.40 फीसदी की तेजी देखी गई. कल का बाजार जब बंद हुआ तो सेंसेक्स का सूचकांक 81,635.91 पर था. वहीं निफ्टी भी उछाल के साथ 24,967.75 अंक पर बंद हुआ था. इस तरह से निफ्टी 50 (Nifty 50) 97.65 प्वाइंट्स ऊपर क्लोज हुआ. इस तरह से निफ्टी में 0.39 प्रतिशत की बढ़त हुई थी.