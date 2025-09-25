ETV Bharat / business

शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 91 अंक फिसला

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को कमजोर खुला, सेंसेक्स 91 अंक फिसला, निफ्टी 25,081 पर, एफआईआई बिक्री, वैश्विक संकेत और Q2 कॉर्पोरेट परिणाम प्रभावित.

Etv Bharat
भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को कमजोर खुला (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को मामूली कमजोरी के साथ खुले, क्योंकि वैश्विक संकेत और निरंतर उतार-चढ़ाव ने निवेशकों के भरोसे पर दबाव डाला. सुबह 9.25 बजे सेंसेक्स 91 अंक यानी 0.11 प्रतिशत गिरकर 81,807 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 24 अंक यानी 0.096 प्रतिशत गिरकर 25,081 पर था.

विदेशी निवेशकों (FII) के बाहर जाने और अमेरिका द्वारा वीजा नियमों में बदलाव को लेकर चिंता के बीच, निवेशक Q2 कॉर्पोरेट परिणामों पर नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

ब्रोडकैप सूचकांक, Nifty Midcap 100 और Nifty Smallcap 100 में भी हल्की गिरावट देखी गई, जो क्रमशः 0.04 प्रतिशत घटे. निफ्टी के बड़े गेनर्स में Hindalco, Dr. Reddy's Labs, ONGC, Tata Steel और Tata Consumer शामिल रहे. वहीं, Tata Motors, Bajaj Finance, Titan Company, Maruti Suzuki और Hero MotoCorp नुकसान में रहे.

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी IT 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे अधिक कमजोर रहा. निफ्टी ऑटो और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी क्रमशः 0.21 प्रतिशत और 0.14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा में मामूली बढ़त देखी गई.

निफ्टी 25,000 के स्तर को बनाए रखने में सफल रहा, लेकिन लगातार चौथे सत्र में नकारात्मक बंद हुआ. विश्लेषकों का कहना है कि 25,278-25,330 के क्षेत्र से ऊपर बाजार में तेजी नहीं आ पाई, जो निरंतर बिकवाली और सतर्क निवेशक भावना को दर्शाता है. प्रतिरोध स्तर के रूप में 25,100 और 25,250 महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जबकि समर्थन स्तर 25,000 और 24,900 पर स्थित है.

विश्लेषकों ने यह भी कहा कि भारत में लागू हो रही आर्थिक सुधार और कम ब्याज दर की स्थिति आर्थिक और कॉर्पोरेट लाभ में तेजी ला सकती है, जिससे विदेशी निवेशकों की वापसी संभव है. हालांकि, इसका समय अभी अनिश्चित है.

अमेरिकी बाजारों में रातभर लाल निशान रहा, जिसमें नैस्डैक 0.34 प्रतिशत, S&P 500 0.28 प्रतिशत और डॉव 0.37 प्रतिशत गिरा. एशियाई बाजार सुबह के सत्र में मिश्रित दिखे. चीन का शंघाई सूचकांक 0.19 प्रतिशत और शेन्ज़ेन 1.29 प्रतिशत बढ़ा, जापान का निक्केई 0.20 प्रतिशत ऊपर, जबकि हांगकांग का हांगसेंग 0.37 प्रतिशत बढ़ा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.02 प्रतिशत गिरा.

बुधवार को विदेशी निवेशकों ने 2,425 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशक 1,211 करोड़ रुपये के नेट खरीदार रहे.

शेयर बाजार में यह हल्की कमजोरी वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता को दर्शाती है, जबकि आगामी कॉर्पोरेट नतीजों और व्यापार समझौतों की उम्मीद निवेशकों की निगाहें बनी हुई हैं.

ये भी पढ़ें -फेड पॉलिसी फैसले से पहले सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी में मामूली तेजी

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKET OPENINGBSE SENSEX NSE NIFTYभारतीय शेयर बाजारMSME EXPORTERS MARKET IMPACTSTOCK MARKET 25TH SEPTEMBER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.