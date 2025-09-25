ETV Bharat / business

शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 91 अंक फिसला

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को मामूली कमजोरी के साथ खुले, क्योंकि वैश्विक संकेत और निरंतर उतार-चढ़ाव ने निवेशकों के भरोसे पर दबाव डाला. सुबह 9.25 बजे सेंसेक्स 91 अंक यानी 0.11 प्रतिशत गिरकर 81,807 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 24 अंक यानी 0.096 प्रतिशत गिरकर 25,081 पर था.

विदेशी निवेशकों (FII) के बाहर जाने और अमेरिका द्वारा वीजा नियमों में बदलाव को लेकर चिंता के बीच, निवेशक Q2 कॉर्पोरेट परिणामों पर नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

ब्रोडकैप सूचकांक, Nifty Midcap 100 और Nifty Smallcap 100 में भी हल्की गिरावट देखी गई, जो क्रमशः 0.04 प्रतिशत घटे. निफ्टी के बड़े गेनर्स में Hindalco, Dr. Reddy's Labs, ONGC, Tata Steel और Tata Consumer शामिल रहे. वहीं, Tata Motors, Bajaj Finance, Titan Company, Maruti Suzuki और Hero MotoCorp नुकसान में रहे.

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी IT 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे अधिक कमजोर रहा. निफ्टी ऑटो और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी क्रमशः 0.21 प्रतिशत और 0.14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा में मामूली बढ़त देखी गई.

निफ्टी 25,000 के स्तर को बनाए रखने में सफल रहा, लेकिन लगातार चौथे सत्र में नकारात्मक बंद हुआ. विश्लेषकों का कहना है कि 25,278-25,330 के क्षेत्र से ऊपर बाजार में तेजी नहीं आ पाई, जो निरंतर बिकवाली और सतर्क निवेशक भावना को दर्शाता है. प्रतिरोध स्तर के रूप में 25,100 और 25,250 महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जबकि समर्थन स्तर 25,000 और 24,900 पर स्थित है.