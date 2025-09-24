गिरावट के साथ शेयर बाजार ने शुरू किया कारोबार, बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के
Published : September 24, 2025 at 10:00 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार बुधवार को कमजोरी के साथ खुला. वैश्विक और घरेलू उतार-चढ़ाव के चलते निवेशकों की धारणा पर असर पड़ने के कारण दोनों बेंचमार्क सूचकांकों ने दिन की शुरुआत लाल निशान में की.
निफ्टी 50 सूचकांक 60.75 अंक या 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,108.75 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 184.45 अंक या 0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,917.65 पर कारोबार की शुरुआत कर रहा था.
बाजार विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती से पैदा हुई तेजी पर एच1बी वीजा मुद्दे को लेकर बढ़ती चिंताओं का असर पड़ा है, जिसे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में सुधार की राह में एक रुकावट के रूप में भी देखा जा रहा है.
बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एएनआई को बताया, "आज सुबह एशियाई बाजार कमजोर हैं। भारतीय बाजार भी कमजोर शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं. जीएसटी दरों में कटौती से पैदा हुई तेजी को अमेरिकी टैरिफ और एच1बी वीजा मुद्दों के दबाव ने संतुलित कर दिया है.
एफपीआई की बिकवाली मजबूत बनी हुई है और प्रमोटर/पीई-वीसी की बिकवाली, साथ ही बड़ी प्राथमिक निर्गम पाइपलाइन, द्वितीयक बाजारों से तरलता को बाहर ले जा रही है. भारतीय बाजार आज 12 महीनों के नकारात्मक रिटर्न का सामना कर रहे हैं. ऐतिहासिक रूप से, बाजार इतने लंबे समय तक कमजोर प्रदर्शन के बाद बेहतर प्रदर्शन करते हैं. हालांकि, यह तब होगा जब कॉर्पोरेट आय वृद्धि में उछाल दिखाई देगा, जिसकी उम्मीद अगली एक या दो तिमाहियों में है."
व्यापक बाजार में, सूचकांकों में भी मिलाजुला रुख देखने को मिला. शुरुआती कारोबार में निफ्टी 100 और निफ्टी मिडकैप 100 में गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.05 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई. क्षेत्रीय सूचकांकों में, अधिकांश क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव देखा गया.
निफ्टी ऑटो में 0.02 प्रतिशत, निफ्टी आईटी में 0.31 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 0.31 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, चुनिंदा क्षेत्रों में कुछ मजबूती देखी गई, क्योंकि निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी एफएमसीजी में 0.08 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई.
इस बीच, वैश्विक संकेत भी कमजोर रहे. फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों के बाद अमेरिकी बाजार नरम रहे. पॉवेल ने कहा कि फेड ब्याज दरों में कटौती के लिए सावधानी से कदम उठा सकता है, क्योंकि वह लगातार मुद्रास्फीति के दबाव के साथ कमजोर होते बाजार में जोखिमों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है.
पॉवेल ने टिप्पणी की, "मुद्रास्फीति के निकट भविष्य के जोखिम ऊपर की ओर और रोजगार के जोखिम नीचे की ओर झुके हुए हैं, जो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है. दोतरफा जोखिमों का मतलब है कि कोई जोखिम-मुक्त रास्ता नहीं है."
एफपीआई की बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितताओं जैसे घरेलू कारकों के प्रभाव के कारण, भारतीय शेयर बाजारों में उथल-पुथल जारी है. निवेशक अब आने वाली तिमाहियों में कॉर्पोरेट आय के आंकड़ों पर कड़ी नजर रख रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ये रिकवरी के लिए जरूरी गति प्रदान कर सकते हैं.
सरकारी बैंकों के शेयरों में बुधवार, 24 सितंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. सरकारी बैंकों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने वाला PSU Bank Index करीब 1 फीसद ऊपर कारोबार कर रहा है.
भारतीय रुपया मंगलवार को 88.7975 प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। ये एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनकर उभरा.
