भारतीय शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ खुला, सेंसेक्स 82,000 के ऊपर

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 23, 2025 at 9:59 AM IST 2 Min Read

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को वैश्विक संकेतों के सकारात्मक असर के बीच मामूली बढ़त के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में खरीदारी देखने को मिली. सुबह 9.22 बजे तक सेंसेक्स 122.13 अंक या 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,282.10 पर था, जबकि निफ्टी 35.85 अंक या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 25,238.20 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी बैंक 26.30 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 55,258.45 पर था. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 12.95 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,686.55 पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 4.25 अंक या 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,293.15 पर कारोबार कर रहा था. विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी की निकट अवधि की तेजी इस बात पर निर्भर करेगी कि 25,200-25,000 के समर्थन क्षेत्र से नीचे गिरावट कितनी लंबी होती है. शुरुआती कारोबार में सकारात्मक रुख तब बरकरार रह सकता है, यदि निफ्टी 25,238 से ऊपर रहे. हालांकि, वास्तविक तेजी तब आएगी जब यह 25,278/335 क्षेत्र से ऊपर बंद हो. सेंसेक्स में मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक प्रमुख लाभार्थी रहे. वहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, ट्रेंट और एशियन पेंट्स सबसे अधिक नुकसान में रहे.