भारतीय शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ खुला, सेंसेक्स 82,000 के ऊपर

भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला; सेंसेक्स 82,282 और निफ्टी 25,238 पर कारोबार कर रहे, ऑटो, आईटी क्षेत्र में खरीदारी.

भारतीय शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ खुला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 9:59 AM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को वैश्विक संकेतों के सकारात्मक असर के बीच मामूली बढ़त के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में खरीदारी देखने को मिली. सुबह 9.22 बजे तक सेंसेक्स 122.13 अंक या 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,282.10 पर था, जबकि निफ्टी 35.85 अंक या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 25,238.20 पर कारोबार कर रहा था.

निफ्टी बैंक 26.30 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 55,258.45 पर था. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 12.95 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,686.55 पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 4.25 अंक या 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,293.15 पर कारोबार कर रहा था.

विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी की निकट अवधि की तेजी इस बात पर निर्भर करेगी कि 25,200-25,000 के समर्थन क्षेत्र से नीचे गिरावट कितनी लंबी होती है. शुरुआती कारोबार में सकारात्मक रुख तब बरकरार रह सकता है, यदि निफ्टी 25,238 से ऊपर रहे. हालांकि, वास्तविक तेजी तब आएगी जब यह 25,278/335 क्षेत्र से ऊपर बंद हो.

सेंसेक्स में मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक प्रमुख लाभार्थी रहे. वहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, ट्रेंट और एशियन पेंट्स सबसे अधिक नुकसान में रहे.

एशियाई बाजारों में जकार्ता, बैंकॉक, जापान और सोल हरे रंग में कारोबार कर रहे थे, जबकि हांगकांग और चीन लाल निशान में थे. अमेरिकी बाजार में पिछली ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोंस 46,381.54 पर बंद हुआ, जो 66.27 अंक या 0.14 प्रतिशत बढ़त है. S&P 500 6,693.75 पर 29.39 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़ा, और नास्डैक 22,788.98 पर 157.50 अंक या 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ.

विश्लेषकों के अनुसार, 2024 सितंबर के पीक के बाद से बाजार पर सबसे बड़ा दबाव एफआईआई की निरंतर बिक्री का रहा है. भारत में उच्च मूल्यांकन और अन्य जगहों पर आकर्षक मूल्यांकन के कारण एफआईआई लगातार इक्विटी बेच रहे हैं. इस साल अब तक एफआईआई ने 1,79,200 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं. 22 सितंबर को एफआईआई ने 2,910.09 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 2,582.63 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

इस तरह बाजार में सकारात्मक शुरुआत देखने को मिली, लेकिन विदेशी निवेशकों की बिकवाली और समर्थन स्तर की निगरानी आगे की दिशा तय करेगी.

