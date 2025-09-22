ETV Bharat / business

सोमवार बाजार: Sensex-Nifty खुलते ही लड़खड़ाए, आईटी शेयरों में गिरावट का रुख

मुंबई: आज सोमवार 22 सितंबर, 2025 को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शुरुआती सत्र में भारतीय घरेलू बाजार लाल निशान पर खुला. NIFTY और SENSEX दोनों ही लाल निशान में खुले. इस तरह से बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ शुरू हुई.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 0.34 % गिरावट के साथ 82,342.47 अंकों के स्तर पर खुला. वहीं एनएसई निफ्टी-फिफ्टी 0.29% गिरावट के साथ 25,253.95 के लेवल पर खुला.

शुरुआती कारोबार में निप्टी में अडानी इंटरप्राइजेज, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई इंश्योरेंस के ऊपर बढ़त में रहे. वहीं महिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो जैसी आईटी कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे.

मार्केट के ओपन होते ही H-1B वीजा खबर का असर IT स्टॉक पर सा दिख रहा है. हफ्ते के पहले कारोबार सत्र में ही HCL Technologies, TCS, Infosys जैसे आईटी स्टॉक में गिरावट दिख रही थी.

दौड़े अडानी के शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद: एक्सचेंज फाइलिंग में अदानी कंपनी ने बताया था कि 10/- रुपए फेस वैल्यू वाले मौजूदा 1 इक्विटी शेयर को 5 इक्विटी शेयरों में डिवाइड कर दिया गया है. इसके लिए शेयरधारकों की पात्रता के उद्देश्य से 22 सितंबर, 2025 को 'रिकॉर्ड डेट' के रूप में फिक्स किया गया है. इसी को लेकर आज स्टॉक स्प्लिट की खबर के चलते अडानी पॉवर के शेयर तेजी रही. सुबह 9:30 बजे अडानी पॉवर का शेयर 18% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था.