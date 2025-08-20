ETV Bharat / business

4 दिनों की तेजी गायब, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ खुले, निफ्टी 25000 के नीचे खुला - STOCK MARKET 20 AUGUST 2025

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 101.03 अंक की गिरावट के साथ खुला. निफ्टी 50.28 अंक गिरकर 0.11 प्रतिशत की कमजोरी के साथ खुला.

Stock Market 20 August 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat (File))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2025 at 9:53 AM IST

मुंबई: दो दिन की बढ़त के आज शेयर मार्केट की तेजी गायब है. आज बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले हैं.

सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 101.03 अंक की गिरावट के साथ खुला. बाजार खुलते ही सेंसेक्स 81,543.36 अंक पर व्यापार कर रहा था. इस दौरान बीएसई बैंक में भी गिरावट देखी गई.

वहीं निफ्टी 50.28 अंक गिरकर खुला. निफ्टी में 0.11 प्रतिशत का दवाब दिखा. इस तरह से ये 24952 पर निफ्टी खुला.

आज सुबह बाजार खुलने के कुछ ही मिनट के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 113.58 अंक यानी 0.14 प्रतिशत गिर गया. उस समय उसका स्तर 81,530.81 पर था.

उधर NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 29.10 अंक यानी 0.12 फीसदी टूटकर 24,951.55 पर लुढ़क कर ट्रेड कर रहा था. इस झटके बाद निफ्टी एक बार फिर 25,000 अंक के नीचे आ गया.

इस तरह से सीधा दिख रहा है कि निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है. वहीं ग्लोबल मार्केट से निगेटिव संकेत मिल रहे हैं. अमेरिका-एशिया के बाजारों में गिरावट है. इसका असर घरेलू इक्विटी मार्केट पर दिख रहा है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं.

सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 10 कंपनियों के शेयर आज बुधवार को बढ़त के साथ हरे निशान में खुले. वहीं 18 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर खुले. टीसीएस और एक्सिस बैंक के शेयर में बदलाव नहीं दिखा.

निफ्टी-50 की 14 कंपनियों के शेयरों ने तेजी दिखाते हुए कारोबार शुरू किया. बाकी की सभी 36 कंपनी के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले. सेंसेक्स की कंपनियों में भारती एयरटेल के शेयर आज सबसे ज्यादा 1.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ खुले. कोटक महिंद्रा बैंक में आज 0.68 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.

गौर करें तो मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में चौथे दिन भी तेजी देखी गई थी. मगर ये तेजी बाजार खुलते ही गिरावट में बदल गई.

बता दें कि कल मंगलवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर क्लोज हुए थे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स मंगलवार को 370.64 अंक की तेजी के साथ 81,644.39 अंक पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का सूचकांक निफ्टी 103.70 अंक चढ़कर 24,980.65 अंक पर बंद हुआ.

इस तरह से देखें तो सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन बाजार में तेजी रही और तेजी के साथ ही मार्केट बंद हुआ. रिलायंस और टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिली.

