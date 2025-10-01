ETV Bharat / business

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

आज बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 142.63 अंक बढ़कर 80,410.25 पर पहुंचा गया. वहीं निफ्टी 50.75 अंक बढ़कर 24,661.85 अंकों पर था.

STOCK MARKET 1ST OCTOBER 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
मुंबई: शुरुआती कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 142.63 अंक बढ़कर 80,410.25 पर पहुंचा. वहीं निफ्टी 50.75 अंक बढ़कर 24,661.85 अंक पर कारोबार कर रहा था. इस तरह से स्टॉक मार्केट में अक्टूबर के पहले दिन बुधवार को पॉजिटिव शुरुआत पर खुला. बाजार का कारोबार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर खुला.

आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 142.63 अंक बढ़कर 80,410.25 पर पहुंचा गया. वहीं निफ्टी 50.75 अंक बढ़कर 24,661.85 अंकों पर था. अदाणी समूह की कंपनियों में शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली. अदाणी पावर 3 फीसदी से अधिक के उभार पर था. वहीं, अदाणी टोटल गैस के साथ अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 2% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई. वहीं अदाणी की ही फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी एनर्दी सॉल्यूशंस के साथ एनडीटीवी के शेयर भी 1 फीसदी की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे.

निफ्टी आईटी को छोड़कर, सेक्टोरल मोर्चे पर अन्य सभी सेक्टोरल सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. निफ्टी फार्मा 1 फीसदी की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा. इसके बाद रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थकेयर, ऑटो, बैंक और मेटल का स्थान रहा.

आज स्टॉक मार्केट की शुरुआत में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा. MCX पर गोल्ड ने ₹1,16,900 का लेवल टच कर रहा था.

उधर आज जारी होने वाली RBI MPC मीटिंग के नतीजों पर निवेशकों की नजरें टिकी हैं. एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ऑव इंडिया (आरबीआई) इस बार पॉलिसी रेट्स को स्टेबल रख सकता है.

गौर करें तो बीते 7 सात कारोबारी सत्र की गिरावट का सिलसिला कल मंगलवार को भी जारी रहा था. बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 312.88 अंक चढ़कर 80,677.82 अंक पर ट्रेड कर रहा था. एनएसई की निफ्टी 96.9 अंक की बढ़त के साथ 24,731.80 अंक पर जाकर रुक गया था. उसके बाद मंगलवार दिन के दूसरे पहर सेंसेक्स में लगभग 100 अंकों के आसपास की तेजी दिखी थी.

इसी के साथ बीएसई के सूचकांक ने करीब 80,300 के नीचे बंद हुए थे. निफ्टी की बात करें तो ये 23.80 अंकों के निचले स्तर पर जाकर करीब 24,600 के आसपास जाकर क्लोज हुआ था.

