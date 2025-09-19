ETV Bharat / business

कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 82,749 और निफ्टी 25,358 पर फिसला

मुंबई: कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले. तीन दिन की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे प्रमुख सूचकांक दबाव में आ गए. शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30-शेयर सेंसेक्स 264.36 अंक टूटकर 82,749.60 पर आ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 65 अंक गिरकर 25,358.60 पर कारोबार कर रहा था.

प्रमुख कंपनियों में दबाव

सेंसेक्स की दिग्गज कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक शुरुआती कारोबार में सबसे बड़ी गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे. इन शेयरों में बिकवाली का दबाव निवेशकों की सतर्क रणनीति और मुनाफावसूली का नतीजा माना जा रहा है.

अदाणी समूह के शेयरों में जबरदस्त तेजी

हालांकि, अदाणी समूह की कंपनियों ने बाजार में मजबूत प्रदर्शन किया. अदाणी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एलएंडटी और एनटीपीसी शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ रहे. सभी अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में मजबूती दर्ज की गई. अदाणी टोटल गैस 13.27% उछला, अदाणी पावर 8.89% चढ़ा, अदाणी ग्रीन एनर्जी 5.45% ऊपर गया और अदाणी एंटरप्राइजेज 5.23% बढ़ा.

सेबी से राहत

गौतम अदाणी और उनके समूह को बड़ा राहतभरा झटका तब मिला जब बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को शेयरों में हेरफेर के आरोपों से समूह को मुक्त कर दिया. अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन सेबी ने साफ किया कि समूह की कंपनियों के बीच फंड ट्रांसफर किसी भी नियामकीय उल्लंघन के दायरे में नहीं आता.