कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 82,749 और निफ्टी 25,358 पर फिसला
सप्ताह के अंतिम दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला. सेंसेक्स 264 अंक टूटा, निफ्टी 65 अंक फिसला.वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता से दबाव.
Published : September 19, 2025 at 10:07 AM IST
मुंबई: कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले. तीन दिन की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे प्रमुख सूचकांक दबाव में आ गए. शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30-शेयर सेंसेक्स 264.36 अंक टूटकर 82,749.60 पर आ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 65 अंक गिरकर 25,358.60 पर कारोबार कर रहा था.
प्रमुख कंपनियों में दबाव
सेंसेक्स की दिग्गज कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक शुरुआती कारोबार में सबसे बड़ी गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे. इन शेयरों में बिकवाली का दबाव निवेशकों की सतर्क रणनीति और मुनाफावसूली का नतीजा माना जा रहा है.
अदाणी समूह के शेयरों में जबरदस्त तेजी
हालांकि, अदाणी समूह की कंपनियों ने बाजार में मजबूत प्रदर्शन किया. अदाणी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एलएंडटी और एनटीपीसी शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ रहे. सभी अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में मजबूती दर्ज की गई. अदाणी टोटल गैस 13.27% उछला, अदाणी पावर 8.89% चढ़ा, अदाणी ग्रीन एनर्जी 5.45% ऊपर गया और अदाणी एंटरप्राइजेज 5.23% बढ़ा.
सेबी से राहत
गौतम अदाणी और उनके समूह को बड़ा राहतभरा झटका तब मिला जब बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को शेयरों में हेरफेर के आरोपों से समूह को मुक्त कर दिया. अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन सेबी ने साफ किया कि समूह की कंपनियों के बीच फंड ट्रांसफर किसी भी नियामकीय उल्लंघन के दायरे में नहीं आता.
वैश्विक बाजार और एफआईआई का रुख
एशियाई बाजारों में मिश्रित रुख देखने को मिला. जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स बढ़त पर थे, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स कमजोरी दिखा रहे थे. अमेरिकी बाजार गुरुवार को मजबूती के साथ बंद हुए.
तेल बाजार में हल्की गिरावट रही. ब्रेंट क्रूड 0.15% फिसलकर 67.34 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने गुरुवार को भारतीय बाजार में ₹366.69 करोड़ की इक्विटी खरीदी.
गुरुवार की तेजी के बाद शुक्रवार की कमजोरी
गुरुवार को सेंसेक्स 320.25 अंक या 0.39% बढ़कर 83,013.96 पर बंद हुआ था. वहीं, निफ्टी 93.35 अंक या 0.37% चढ़कर 25,423.60 पर बंद हुआ था. लेकिन शुक्रवार की सुबह मुनाफावसूली हावी रही और दोनों प्रमुख सूचकांकों ने कमजोरी दिखाई.
