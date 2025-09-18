ETV Bharat / business

गुरुवार को बाजार की बेहतरीन ओपनिंग, सेंसेक्स 83,041 और निफ्टी 25,419 पर खुला

US Fed की दर कटौती से भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 347 अंक और निफ्टी 25,419 पर खुला, आईटी शेयर चमके.

गुरुवार को बाजार की बेहतरीन ओपनिंग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 9:42 AM IST

Updated : September 18, 2025 at 10:13 AM IST

Choose ETV Bharat

मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को मजबूती के साथ शुरुआत की. सुबह 9.24 बजे सेंसेक्स 347 अंक या 0.42% की बढ़त के साथ 83,041 अंक पर था, जबकि निफ्टी 89 अंक या 0.35% की तेजी के साथ 25,419 अंक पर ट्रेड कर रहा था.

फेडरल रिजर्व ने आर्थिक जोखिमों में बदलाव को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती कर 4.0-4.25% के लक्ष्य क्षेत्र तक दर घटाई. फेड के अधिकारियों ने इस वर्ष और दो कटौती की संभावना जताई है, जिससे 2025 के अंत तक दरें 3.50-3.75% तक पहुंच सकती हैं. यह कदम कमजोर रोजगार डेटा और उच्च मुद्रास्फीति को देखते हुए उम्मीद के अनुरूप था.

ब्रोड कैप इंडेक्स में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.08% की हल्की बढ़त रही, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.68% की तेजी दर्ज हुई. निफ्टी में प्रमुख लाभार्थियों में टेक महिंद्रा (1.10%), ICICI बैंक, TCS, बजाज फिनसर्व और ट्रेंट शामिल रहे. नुकसान में हिंदाल्को, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, SBI और SBI लाइफ इंश्योरेंस रहे.

सेक्टरल इंडेक्स में निफ्टी IT सबसे अधिक 1.5% की बढ़त के साथ उभरा. निफ्टी रियल्टी (0.66%) और निफ्टी फार्मा (0.37%) ने भी सकारात्मक प्रदर्शन किया. धातु क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे. विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी अब 25,400–25,500 के क्षेत्र में रेसिस्टेंस दिखा रहा है, जबकि 25,000–24,900 का समर्थन मजबूत बना हुआ है.

Geojit Investments के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटिजिस्ट वीके विजयकुमार के अनुसार, "जबकि रोजगार बाजार ठंडा हो रहा है और 2025 के लिए GDP वृद्धि अनुमान केवल 1.6% है, इसलिए इस वर्ष और दो कटौती संभव हैं." भारतीय बाजार में मौजूदा तेजी मुख्यतः आय में सुधार की उम्मीद और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के सकारात्मक नतीजों से प्रेरित है.

एशिया-प्रशांत बाजारों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अनुसार अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता में प्रगति की खबर के बाद मजबूती देखने को मिली. जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में पिछले रात मिश्रित रुझान रहा – Nasdaq 0.33% लुड़ा, S&P 500 0.10% गिरा, और Dow 0.57% बढ़ा.

एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई इंडेक्स 0.41%, शेनझेन 1.09%, जापान का निक्केई 1.09% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% बढ़ा. हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.08% नीचे बंद हुआ.

बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 1,124 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) ने 2,293 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

