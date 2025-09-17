बुधवार को बाजार की बेहतरीन ओपनिंग, चहुंओर हरियाली, निफ्टी 25,250 के पार; मजबूत कारोबार कर रहा सेंसेक्स
स्टॉक मार्केट: आज 17 सितंबर को भारतीय घरेलू बाजार की शानदार शुरुआत हुई है. सेंसेक्स में मजबूती है. निफ्टी 25,250 के ऊपर निकल गया.
Published : September 17, 2025 at 10:00 AM IST
मुंबई: मिलेजुले ग्लोबल संकेतों के बीच 17 सितंबर बुधवार को भारतीय सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स बढ़त के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में सुबह निफ्टी 25,250 से ऊपर निकल गया.
वहीं सेंसेक्स 146.22 अंक यानी 0.18 फीसदी बढ़कर 82,526.91 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी 49.20 अंक यानी 0.19 प्रतिशत बढ़कर 25,288.30 पर पहुंच गया. स्टॉक मार्केट खुलने के बाद 1698 शेयरों में तेजी आई है. इसी के साथ 613 शेयरों में गिरावट आई और 166 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ.
निफ्टी पर टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, ओएनजीसी टॉप गेनर रहे. टेक महिंद्रा और सिप्ला के शेयरों में नुकसान दिखाई दिया.
नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील के शेयर शुरुआती कारोबार में लाल निशान में 1049 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. गौर करें तो जिंदल स्टील की विदेशी सहायक कंपनी, जिंदल स्टील इंटरनेशनल ने जर्मन समूह थिसेनक्रुप एजी के साथ उसके थिसेनक्रुप स्टील यूरोप के संभावित अधिग्रहण के लिए वार्ता चल रही है.
एयरपोर्ट सेवा एग्रीगेटर, ड्रीमफोल्क्स सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में आज फिर 5 प्रतिशत का निचला सर्किट लगा है. कंपनी ने घरेलू एयरपोर्ट लाउंज बिजनेस से बाहर निकलने की घोषणा की है. जान लें कि ड्रीमफोल्क्स 80% आय घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सेगमेंट से प्राप्त करती है.
अमेरिकी फेड के फैसले से पहले निवेशकों के पॉजिटिव रुख के चलते भारतीय शेयर बाजारों में ये उभार आया है. विश्लेषकों का मानना है कि आगे चलकर बाजार और तरक्की करेगा. इस बेच निवेशक प्रमुख घटनाक्रमों और फेड की ब्याज दरों में कटौती के फैसले पर भी नजर रखेंगे.
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर पैदा हुई उम्मीदों के बाद बाजार में तेजी आई है. अमेरिकी फेडरल रिर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की आशा से भारतीय बाजार में तेजी का ये रुख रहा है. वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती के चलते मंगलवार 16 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार ने अच्छी ग्रोथ की थी.
मंगलवार, 16 सितंबर को सेंसेक्स 595 अंक या 0.73 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,380.69 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 170 अंक या 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,239.10 पर बंद हुआ. निफ्टी-50 भी मंगलवार को अच्छी बढ़त के साथ 0.68% की बढ़त के साथ 25,239.10 पर बंद हुआ था. BSE मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक में तेजी दिखी थी.
बैंक निफ्टी 0.47% की बढ़त के साथ 55,147.60 पर बंद हुआ था. आईटी, ऑटो, मेटल, तेल और गैस, कंज्यूमर गुड्स में बढ़त रही. FMCG में मामूली गिरावट देखी गई. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी 0.54-0.95% की बढ़त रिकॉर्ड की गई.
