ETV Bharat / business

बुधवार को बाजार की बेहतरीन ओपनिंग, चहुंओर हरियाली, निफ्टी 25,250 के पार; मजबूत कारोबार कर रहा सेंसेक्स

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( गेटी इमेज )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 17, 2025 at 10:00 AM IST 3 Min Read

मुंबई: मिलेजुले ग्लोबल संकेतों के बीच 17 सितंबर बुधवार को भारतीय सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स बढ़त के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में सुबह निफ्टी 25,250 से ऊपर निकल गया. वहीं सेंसेक्स 146.22 अंक यानी 0.18 फीसदी बढ़कर 82,526.91 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी 49.20 अंक यानी 0.19 प्रतिशत बढ़कर 25,288.30 पर पहुंच गया. स्टॉक मार्केट खुलने के बाद 1698 शेयरों में तेजी आई है. इसी के साथ 613 शेयरों में गिरावट आई और 166 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ. निफ्टी पर टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, ओएनजीसी टॉप गेनर रहे. टेक महिंद्रा और सिप्ला के शेयरों में नुकसान दिखाई दिया. नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील के शेयर शुरुआती कारोबार में लाल निशान में 1049 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. गौर करें तो जिंदल स्टील की विदेशी सहायक कंपनी, जिंदल स्टील इंटरनेशनल ने जर्मन समूह थिसेनक्रुप एजी के साथ उसके थिसेनक्रुप स्टील यूरोप के संभावित अधिग्रहण के लिए वार्ता चल रही है. एयरपोर्ट सेवा एग्रीगेटर, ड्रीमफोल्क्स सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में आज फिर 5 प्रतिशत का निचला सर्किट लगा है. कंपनी ने घरेलू एयरपोर्ट लाउंज बिजनेस से बाहर निकलने की घोषणा की है. जान लें कि ड्रीमफोल्क्स 80% आय घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सेगमेंट से प्राप्त करती है.