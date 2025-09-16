ओपनिंग में रौनक दिखी, सेंसेक्स 81,820 के करीब खुला, निफ्टी ने भी हरियाली में ओपनिंग की
सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज मंगलवार को सेंसेक्स 81,820 के करीब खुला. वहीं निफ्टी भी हरे निशान में ओपन हुआ है.
Published : September 16, 2025 at 10:25 AM IST
मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त के साथ आज मंगलवार को ओपनिंग हुई है. सेंसेक्स 81,820 के करीब खुला. वहीं निफ्टी भी हरे निशान में ओपन हुआ है.
शुरुआती कारोबार में बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.3% की बढ़त देखने को मिली. साथ ही सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं.
इस तरह से वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार ने मंगलवार को कोई बड़ी तेजी नहीं दिखाई. मार्केट की शुरुआत के कुछ ही मिनट के बाद 9 बजकर 17 मिनट के करीब बीएसई सेंसेक्स 34.09 अंकों की बढ़त के साथ चल रहा है. उस समय सेंसेक्स 81,819.83 के लेवल पर बिजनेस कर रहा था.
वहीं एनएसई का निफ्टी मामूली बढ़त के साथ खुला. निफ्टी 8.65 अंकों की मामूली तेजी के साथ 25,077.85 के लेवल पर कारोबार रहा था.
आज के कारोबारी सत्र में निफ्टी में कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व प्रमुख लाभ कमाने वाली कंपनियों में नजर आईं. वहीं, टाइटन कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स और जियो फाइनेंशियल के शेयर कमजोरी के साथ व्यापार कर रहे थे.
आज मंगलवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ खुले, क्योंकि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने के लिए भारत पहुंचे हैं.
सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 184 अंक या 0.23 फीसदी बढ़कर 81,970 पर और निफ्टी 47 अंक या 0.19 फीसदी बढ़कर 25,117 पर था.
ब्रॉडकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.26 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.70 फीसदी की तेजी आई.
एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स पर कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज्यादा लाभ में रहे. टाइटन कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स पर दबाव बनाया.
सेक्टोरल इंडेक्स में, निफ्टी मीडिया, जो सबसे ज्यादा लाभ में रहा, 1.08 फीसदी उछला. निफ्टी ऑटो (0.65 प्रतिशत ऊपर) और निफ्टी ऑयल एंड गैस (0.57 प्रतिशत ऊपर) अन्य प्रमुख लाभ वाले सूचकांक रहे.
निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी पीएसयू बैंक को छोड़कर, जिनमें मामूली गिरावट दर्ज की गई, बाकी सभी सूचकांक हरे निशान में रहे.
विश्लेषकों का कहना है कि तकनीकी दृष्टिकोण से, 25,160 के स्तर से ऊपर लगातार बने रहने से 25,250 और 25,500 के स्तर की ओर तेजी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है.
