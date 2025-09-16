ETV Bharat / business

ओपनिंग में रौनक दिखी, सेंसेक्स 81,820 के करीब खुला, निफ्टी ने भी हरियाली में ओपनिंग की

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त के साथ आज मंगलवार को ओपनिंग हुई है. सेंसेक्स 81,820 के करीब खुला. वहीं निफ्टी भी हरे निशान में ओपन हुआ है.

शुरुआती कारोबार में बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.3% की बढ़त देखने को मिली. साथ ही सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं.

इस तरह से वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार ने मंगलवार को कोई बड़ी तेजी नहीं दिखाई. मार्केट की शुरुआत के कुछ ही मिनट के बाद 9 बजकर 17 मिनट के करीब बीएसई सेंसेक्स 34.09 अंकों की बढ़त के साथ चल रहा है. उस समय सेंसेक्स 81,819.83 के लेवल पर बिजनेस कर रहा था.

वहीं एनएसई का निफ्टी मामूली बढ़त के साथ खुला. निफ्टी 8.65 अंकों की मामूली तेजी के साथ 25,077.85 के लेवल पर कारोबार रहा था.

आज के कारोबारी सत्र में निफ्टी में कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व प्रमुख लाभ कमाने वाली कंपनियों में नजर आईं. वहीं, टाइटन कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स और जियो फाइनेंशियल के शेयर कमजोरी के साथ व्यापार कर रहे थे.

आज मंगलवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ खुले, क्योंकि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने के लिए भारत पहुंचे हैं.