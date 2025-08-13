ETV Bharat / business

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला - STOCK MARKET 13 AUGUST 2025

निफ्टी-50 ने कारोबार की शुरुआत 98 अंक ऊपर उचल कर 24586 के लेवल से की. बीएसई का सेंसेक्स 256 अंकों की तेजी के साथ खुला.

stock market 13 august 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 13, 2025 at 9:48 AM IST

3 Min Read

मुंबई: कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर मार्केट में रौनक लौट आई. एनएसई का 50 स्टॉक्स वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 ने कारोबार की शुरुआत 98 अंक ऊपर उचल कर 24586 के लेवल से की. वहीं बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 256 अंकों की तेजी के साथ 80492 अंकों पर खुला.

बुधवार को सेंसेक्स की 30 कंपनियों की बात करें तो इनमें से 23 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ खुले. दो कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ खुले. वहीं 5 कंपनियों के शेयर बिना किसी बदलाव के खुले.

इसी तरह, निफ्टी-50 की 41 कंपनियों के शेयरों ने तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार शुरू किया. जबकि 8 कंपनियों के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई. वहीं मात्र एक कंपनी का शेयर आज लाल निशान में खुला.

सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल पावरग्रिड के स्टॉक आज सबसे ज्यादा एक प्रतिशत की अच्छी बढ़त के साथ खुले. वहीं मारुति सुजुकी के शेयर सबसे ज्यादा 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया.

सेंसेक्स की कंपनियों में आज सनफार्मा के शेयर 0.96 प्रतिशत, कोटक महिंद्रा बैंक 0.76 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व 0.83 प्रतिशत, एचसीएल टेक 0.69 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक 0.51 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस 0.44 प्रतिशत, टाटा मोटर्स 0.35 प्रतिशत, एसबीआई 0.35 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.68 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.60 प्रतिशत, इंफोसिस 0.34 प्रतिशत, बीईएल 0.20 प्रतिशत, टाटा स्टील 0.19 प्रतिशत, टीसीएस 0.15 प्रतिशत, एलएंडटी 0.14 प्रतिशत, टेक महिंद्रा 0.08 प्रतिशत, अडाणी पोर्ट्स 0.29 प्रतिशत, भारती एयरटेल 0.27 प्रतिशत, अल्ट्राटेक सीमेंट 0.06 प्रतिशत, हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.06 प्रतिशत, आईटीसी के शेयर 0.02 प्रतिशत और एक्सिस बैंक के शेयर 0.06 प्रतिशत बढ़त के साथ खुले.

वहीं दूसरी ओर, बुधवार को ट्रेंट के शेयर भी हरे निसान पर 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ खुले. जबकि टाइटन, एटरनल, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, और एशियन पेंट्स के स्टॉक बिना किसी बदलाव के खुले.

उधर आज एशियाई बाजारों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ. वहीं अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात जबरदस्त तेजी दिखी. नैस्डैक और एसएंडपी 500 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए.

इस तरह से देखें तो एशियन मार्केट अगले महीने अमेरिकी फेड रेट में कटौती की उम्मीदों के बीच वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात बढ़त दिखाई दी. इसके बाद एशियाई बाजारों में बुधवार को बढ़त के साथ कारोबार हुआ. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.24 प्रतिशत और कोस्डैक 0.88 फीसदी मजबूत हुआ.

जापान के निक्केई-225 ने 1.35 फीसदी की रैली की. व्यापक टॉपिक्स ने 0.72 प्रतिशत की बढ़त हासिल की. हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया. वहीं पर गिफ्ट निफ्टी आज सुबह 24,616 के स्तर पर कारोबार कर रहा था.

इससे पहले मंगलवार को निफ्टी 50 97.65 अंक यानी 0.40 फीसदी टूटकर 24,487.40 पर बंद हुआ. जबकि सेंसेक्स 368.49 अंक यानी 0.46% गिरकर 80,235.59 पर क्लोज हुआ.

ये भी पढ़ें - अमेरिकी प्रतिबंधों से रिलायंस इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका, शेयर में 7% तक गिरावट

मुंबई: कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर मार्केट में रौनक लौट आई. एनएसई का 50 स्टॉक्स वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 ने कारोबार की शुरुआत 98 अंक ऊपर उचल कर 24586 के लेवल से की. वहीं बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 256 अंकों की तेजी के साथ 80492 अंकों पर खुला.

बुधवार को सेंसेक्स की 30 कंपनियों की बात करें तो इनमें से 23 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ खुले. दो कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ खुले. वहीं 5 कंपनियों के शेयर बिना किसी बदलाव के खुले.

इसी तरह, निफ्टी-50 की 41 कंपनियों के शेयरों ने तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार शुरू किया. जबकि 8 कंपनियों के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई. वहीं मात्र एक कंपनी का शेयर आज लाल निशान में खुला.

सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल पावरग्रिड के स्टॉक आज सबसे ज्यादा एक प्रतिशत की अच्छी बढ़त के साथ खुले. वहीं मारुति सुजुकी के शेयर सबसे ज्यादा 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया.

सेंसेक्स की कंपनियों में आज सनफार्मा के शेयर 0.96 प्रतिशत, कोटक महिंद्रा बैंक 0.76 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व 0.83 प्रतिशत, एचसीएल टेक 0.69 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक 0.51 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस 0.44 प्रतिशत, टाटा मोटर्स 0.35 प्रतिशत, एसबीआई 0.35 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.68 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.60 प्रतिशत, इंफोसिस 0.34 प्रतिशत, बीईएल 0.20 प्रतिशत, टाटा स्टील 0.19 प्रतिशत, टीसीएस 0.15 प्रतिशत, एलएंडटी 0.14 प्रतिशत, टेक महिंद्रा 0.08 प्रतिशत, अडाणी पोर्ट्स 0.29 प्रतिशत, भारती एयरटेल 0.27 प्रतिशत, अल्ट्राटेक सीमेंट 0.06 प्रतिशत, हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.06 प्रतिशत, आईटीसी के शेयर 0.02 प्रतिशत और एक्सिस बैंक के शेयर 0.06 प्रतिशत बढ़त के साथ खुले.

वहीं दूसरी ओर, बुधवार को ट्रेंट के शेयर भी हरे निसान पर 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ खुले. जबकि टाइटन, एटरनल, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, और एशियन पेंट्स के स्टॉक बिना किसी बदलाव के खुले.

उधर आज एशियाई बाजारों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ. वहीं अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात जबरदस्त तेजी दिखी. नैस्डैक और एसएंडपी 500 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए.

इस तरह से देखें तो एशियन मार्केट अगले महीने अमेरिकी फेड रेट में कटौती की उम्मीदों के बीच वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात बढ़त दिखाई दी. इसके बाद एशियाई बाजारों में बुधवार को बढ़त के साथ कारोबार हुआ. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.24 प्रतिशत और कोस्डैक 0.88 फीसदी मजबूत हुआ.

जापान के निक्केई-225 ने 1.35 फीसदी की रैली की. व्यापक टॉपिक्स ने 0.72 प्रतिशत की बढ़त हासिल की. हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया. वहीं पर गिफ्ट निफ्टी आज सुबह 24,616 के स्तर पर कारोबार कर रहा था.

इससे पहले मंगलवार को निफ्टी 50 97.65 अंक यानी 0.40 फीसदी टूटकर 24,487.40 पर बंद हुआ. जबकि सेंसेक्स 368.49 अंक यानी 0.46% गिरकर 80,235.59 पर क्लोज हुआ.

ये भी पढ़ें - अमेरिकी प्रतिबंधों से रिलायंस इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका, शेयर में 7% तक गिरावट

For All Latest Updates

TAGGED:

NSEBSESENSEXNIFTYSTOCK MARKET 13 AUGUST 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.