ETV Bharat / business

बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में - STOCK MARKET 12 AUGUST 2025

मंगलवार को सेंसेक्स 96 अंक की गिरावट के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में मेटल और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली, निवेशक ग्लोबल संकेतों से सतर्क.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 9:45 AM IST

2 Min Read

मुंबई: हफ्ते के पहले दिन की जोरदार तेजी के बाद आज मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में मुनाफावसूली का दबाव दिखा. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 96 अंक गिरकर 80,508 पर खुला, जबकि निफ्टी 22 अंक फिसलकर 24,563 पर पहुंचा. बैंक निफ्टी भी 69 अंक की कमजोरी के साथ 55,441 पर खुला. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया मामूली मजबूती के साथ 87.64 प्रति डॉलर पर कारोबार शुरू किया.

वैश्विक संकेतों ने बदला बाजार का मूड
निवेशकों की नजर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर टिकी रही. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात से पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की. भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के चलते बाजार में सतर्कता का माहौल रहा.

ट्रंप प्रशासन ने चीन पर लागू होने वाले बढ़े हुए टैरिफ की डेडलाइन 90 दिन आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जिससे एशियाई बाजारों में राहत की लहर दिखी. हालांकि, इस फैसले का असर घरेलू बाजार पर सीमित रहा.

कमोडिटी में दबाव, सोना-चांदी लुढ़के
ट्रंप के गोल्ड पर टैरिफ न लगाने के फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 50 डॉलर गिरकर 3,400 डॉलर प्रति औंस के करीब आ गया. चांदी भी डेढ़ प्रतिशत टूटी. घरेलू बाजार में सोना 1,100 रुपये गिरकर 1 लाख 400 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे और चांदी 1,400 रुपये फिसलकर बंद हुई. कच्चा तेल भी 67 डॉलर प्रति बैरल से नीचे स्थिर है, जो ऊर्जा-निर्भर कंपनियों के लिए राहत की खबर है.

विदेशी बाजारों का प्रदर्शन
अमेरिकी शेयर बाजारों में CPI आंकड़ों से पहले दबाव दिखा. डाओ जोंस 200 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक इंट्राडे में रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद 60 अंक टूटकर बंद हुआ.

GIFT निफ्टी 30 अंक फिसलकर 24,600 के पास आ गया. एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई एक दिन की छुट्टी के बाद करीब 950 अंक की बड़ी बढ़त के साथ लौटा, जिससे क्षेत्रीय बाजारों को मजबूती मिली.

कॉरपोरेट नतीजों पर नजर
घरेलू मोर्चे पर निवेशकों की निगाह कॉरपोरेट नतीजों पर है. Astral और Titagarh के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, जिससे इनके शेयरों में दबाव दिखा. आज Apollo Hospitals, Hindalco और ONGC जैसे निफ्टी हैवीवेट्स के नतीजे घोषित होंगे. इसके अलावा F&O सेगमेंट में Oil India, BDL, HAL और NMDC समेत 13 कंपनियों के नतीजों से सेक्टोरल मूवमेंट तय होगा.

यह भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- Explainer: क्या होता है टैरिफ, कैसे लगता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट शुल्क, जानें Tariff का 'A to Z'

मुंबई: हफ्ते के पहले दिन की जोरदार तेजी के बाद आज मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में मुनाफावसूली का दबाव दिखा. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 96 अंक गिरकर 80,508 पर खुला, जबकि निफ्टी 22 अंक फिसलकर 24,563 पर पहुंचा. बैंक निफ्टी भी 69 अंक की कमजोरी के साथ 55,441 पर खुला. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया मामूली मजबूती के साथ 87.64 प्रति डॉलर पर कारोबार शुरू किया.

वैश्विक संकेतों ने बदला बाजार का मूड
निवेशकों की नजर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर टिकी रही. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात से पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की. भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के चलते बाजार में सतर्कता का माहौल रहा.

ट्रंप प्रशासन ने चीन पर लागू होने वाले बढ़े हुए टैरिफ की डेडलाइन 90 दिन आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जिससे एशियाई बाजारों में राहत की लहर दिखी. हालांकि, इस फैसले का असर घरेलू बाजार पर सीमित रहा.

कमोडिटी में दबाव, सोना-चांदी लुढ़के
ट्रंप के गोल्ड पर टैरिफ न लगाने के फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 50 डॉलर गिरकर 3,400 डॉलर प्रति औंस के करीब आ गया. चांदी भी डेढ़ प्रतिशत टूटी. घरेलू बाजार में सोना 1,100 रुपये गिरकर 1 लाख 400 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे और चांदी 1,400 रुपये फिसलकर बंद हुई. कच्चा तेल भी 67 डॉलर प्रति बैरल से नीचे स्थिर है, जो ऊर्जा-निर्भर कंपनियों के लिए राहत की खबर है.

विदेशी बाजारों का प्रदर्शन
अमेरिकी शेयर बाजारों में CPI आंकड़ों से पहले दबाव दिखा. डाओ जोंस 200 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक इंट्राडे में रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद 60 अंक टूटकर बंद हुआ.

GIFT निफ्टी 30 अंक फिसलकर 24,600 के पास आ गया. एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई एक दिन की छुट्टी के बाद करीब 950 अंक की बड़ी बढ़त के साथ लौटा, जिससे क्षेत्रीय बाजारों को मजबूती मिली.

कॉरपोरेट नतीजों पर नजर
घरेलू मोर्चे पर निवेशकों की निगाह कॉरपोरेट नतीजों पर है. Astral और Titagarh के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, जिससे इनके शेयरों में दबाव दिखा. आज Apollo Hospitals, Hindalco और ONGC जैसे निफ्टी हैवीवेट्स के नतीजे घोषित होंगे. इसके अलावा F&O सेगमेंट में Oil India, BDL, HAL और NMDC समेत 13 कंपनियों के नतीजों से सेक्टोरल मूवमेंट तय होगा.

यह भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- Explainer: क्या होता है टैरिफ, कैसे लगता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट शुल्क, जानें Tariff का 'A to Z'

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKETTRUMP TARIFFGOLD PRICE SILVER PRICESENSEX NIFTY BANK NIFTYSTOCK MARKET 12 AUGUST 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पाकिस्तान घिसी-पिटी लकीर पीट रहा, मुनीर की परमाणु धमकी का ज्यादा असर नहीं

बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.