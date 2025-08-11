मुंबई: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती देखने को मिली. सेंसेक्स 28 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 79,885 पर खुला, जबकि निफ्टी 8 अंक मजबूत होकर 24,371 पर शुरू हुआ. बैंक निफ्टी 5 अंकों की हल्की गिरावट के साथ 54,999 पर खुला. रुपया भी डॉलर के मुकाबले 87.48 से कमजोर होकर 87.53 पर खुला.

सैक्टोरल परफॉर्मेंस और टॉप स्टॉक्स

आज सबसे ज्यादा दबाव कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में देखने को मिला, जिसका निफ्टी इंडेक्स एक प्रतिशत से ज्यादा टूटा. वहीं, निफ्टी ऑटो, आईटी, मेटल और पीएसयू बैंक इंडेक्स में तेजी रही.

टॉप गेनर्स: SBIN, TRENT, NTPC, ULTRACEMCO, HDFCBANK

टॉप लूजर्स: ASIANPAINT, ICICIBANK, BAJAJFINSV, HCLTECH, TITAN

अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक संकेत

अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक हलचल तेज़ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की, रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया. 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर वैश्विक निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह बैठक यूक्रेन संघर्ष के समाधान का संकेत दे सकती है.

वैश्विक बाजारों का रुख

टेक सेक्टर की मजबूती से अमेरिकी बाजार में तेजी रही. नैस्डैक ने रिकॉर्ड स्तर पर क्लोजिंग दी, जबकि डाओ जोंस करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ. डाओ फ्यूचर्स में लगभग 100 अंकों की उछाल देखी जा रही है. एशिया में जापान का निक्केई आज बंद रहा. घरेलू वीकली संकेतों में GIFT निफ्टी 24,450 के पास सपाट कारोबार करता दिखा.

कमोडिटी बाजार में उतार-चढ़ाव

घरेलू बाजार में सोना रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ, जबकि अंतरराष्ट्रीय सोना 50 डॉलर गिरकर 3,450 डॉलर के नीचे आ गया. चांदी की सात दिन की तेजी थमी, और कच्चा तेल दो महीने के निचले स्तर 66 डॉलर के पास रहा.

सरकारी फैसले और तिमाही नतीजे

केंद्र सरकार ने OMCs के घाटे की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जिससे पेट्रोल-डीजल कीमतों में नरमी की उम्मीद है. टाटा मोटर्स, मनप्पुरम, सीमेंस और वोल्टास के तिमाही नतीजे मिले-जुले रहे. बैंकिंग क्षेत्र में ICICI बैंक ने शहरी नए बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया.

IPO और ब्लॉक डील अपडेट

होम फर्स्ट फाइनेंस में 1,251 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील संभव है, जबकि ब्लूस्टोन ज्वेलरी का IPO खुला है और JSW सीमेंट का IPO 56% सब्सक्राइब हुआ. ऑल टाइम प्लास्टिक्स का IPO पूरी तरह भर चुका है.

