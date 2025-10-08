ETV Bharat / business

हैट्रिक हरियाली के बाद लाल निशान पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी के सूचकांक

आज के कारोबार के बाद Sensex 153 अंक गिरकर 81,774 पर जाकर रुक गया. वहीं Nifty 62 अंक टूटकर 25,046 पर क्लोज हुआ.

Stock Closing 8 Oct 2025
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 4:18 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 5:05 PM IST

मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली के चलते शेयर बाजारों में चार दिनों की तेजी थम गई. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए. रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली के बाद चार दिनों से जारी तेजी थम गई.

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 153.09 अंक या 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,773.66 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान, यह 611.66 अंकों के उतार-चढ़ाव के साथ 82,257.74 के उच्चतम और 81,646.08 के निम्नतम स्तर तक पहुंचा. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 62.15 अंक या 0.25 प्रतिशत गिरकर 25,046.15 पर बंद हुआ.

अब बाजार के खुलने और बंद होने के समय कारोबार पर नजर डालते हैं.

Stock Closing 8 Oct 2025
आज के टॉप गेनर शेयरों की सूची इस तरह से रही.

Stock Closing 8 Oct 2025
वहीं टॉप लूजर स्टॉक की सूची में ये शेयर रहे.

Stock Closing 8 Oct 2025
सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, सन फार्मा, पावर ग्रिड और रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयर रहे.

इस तरह से देखें तो 4 दिन की लगातार तेजी के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में मुनाफावसूली का दौर दिखा. इस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए.

फिलहाल Nifty 25,000 के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहा. कुछ मेटल, हॉस्पिटल शेयरों और आईटी शेयरों में खरीदारी में तेजी दिखी. दूसरी ओर बैंकिंग, ऑटो और मिडकैप शेयरों में दबाव से बाजार कमजोर रहा.

आज के कारोबार के बाद Sensex 153 अंक गिरकर 81,774 पर जाकर रुक गया. वहीं Nifty 62 अंक टूटकर 25,046 पर क्लोज हुआ. बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में दबाव दिखा, जबकि आईटी, हॉस्पिटल और मेटल स्टॉक्स ने गिरावट को सीमित किया.

आज के कारोबारी दिन में बैंकिंग शेयरों पर भारी दबाव रहा. Nifty Bank 221 अंक गिरकर 56,018 पर बंद हुआ. चलते Bandhan Bank और PSU बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखी गई. वहीं, RBL Bank और SBI Card में 2-5% की तेजी रही.

उधर दबाव में ऑटो सेक्टर भी रहा. Tata Motors 2% गिर गया, क्योंकि इसकी विदेशी यूनिट JLR (Jaguar Land Rover) ने कमजोर Q2 सेल्स रिपोर्ट दी. JLR की थोक बिक्री 24 फीसदी गिर गई.

महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी करीब 2% टूटे. Samvardhana Motherson में 2% से ज्यादा गिरावट रही.

आईटी शेयरों में TCS के कल आने वाले Q2 नतीजों से पहले सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा. Tech Mahindra, Infosys, Wipro जैसे स्टॉक्स 1–3 फीसदी तक की बढ़त रही. मेटल शेयरों Nalco और Hind Copper टॉप गेनर रहे.

हेल्थकेयर स्पेस में Yatharth Hospital के शेयर 9% चढ़ गए. Fortis में करीब 2% की बढ़त दिखी.

Titan दिन का टॉप Nifty गेनर रहा. इसमें Q2 अपडेट मजबूत रहने से शेयर 4 फीसदी से ज्यादा उछला. Godrej Consumer 3% टूटकर नीचे आ गया.

दक्षिण एशिया में मंदी का मंडराया खतरा, जानें ऐसा क्यों कह रहा विश्व बैंक

Last Updated : October 8, 2025 at 5:05 PM IST

