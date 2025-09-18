ETV Bharat / business

शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 83,013, निफ्टी 25,423, रुपया 88.13

मुंबई: हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 320.25 अंक या 0.39% की बढ़त के साथ 83,013.96 अंक पर बंद हुआ. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 93.35 अंक या 0.37% चढ़कर 25,423.60 अंक पर रहा. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे गिरकर 88.13 (अनंतिम) पर बंद हुआ.