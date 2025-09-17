ETV Bharat / business

बुधवार को ग्रीन रहा मार्केट, सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी 25,300 के पार, डॉलर के मुकाबले रुपया चमका

बुधवार 17 सितंबर को सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 82,693.71 अंक पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 25,300 अंकों का आंकड़ा पार कर गया.

STOCK CLOSING 17 SEPTEMBER 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (गेटी इमेज)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 4:44 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: आज बुधवार 17 सितंबर को भारतीय शेयर कारोबार ग्रीन मार्क पर बंद हुआ. सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर बंद हुआ. इस तरह से देखें तो सेंसेक्स 0.38% यानी 313.02 अंक की तेजी के साथ 82,693.71 अंक के स्तर पर जाकर रुका. वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 25,300 के पार जाकर क्लोज हुआ. इस दौरान एसबीआई और मारुति में 3 फीसदी की तेजी दिखाई.

स्टॉक मार्केट में आज आईटी, ऑटो, ऑयल-गैस और एनर्जी ने बाजार को सहारा दिया. वहीं पब्लिक सेक्टर बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी रही. हेल्थकेयर, मेटल्स और एफएमसीजी में मामूली गिरावट रही.

STOCK CLOSING 17 SEPTEMBER 2025
शेयर मार्केट का हाल. (ETV Bharat)

अर्बन कंपनी शेयर 58% प्रीमियम पर लिस्ट होकर 8 फीसदी उछल गए. वहीं ड्रीमफॉक्स के शेयर पर 5% लोअर सर्किट लगा.

SBI ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की SMBC को ₹8,889 करोड़ में सेल कर दी. एसबीआई के इस सौदे के बाद पीएसयू बैंकिंग शेयरों में उछाल आया. इसके बाद इस सेक्टर में 1.5% तक की तेजी दिखी.

आज के कारोबार में रुपए ने दम दिखाया. रुपया 0.27% मजबूत होकर 87.81 पर बंद हुआ.

ग्लोबल मार्केट्स में हांगकांग और शंघाई चढ़े, जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाजार गिरे.

एनएसई पर आज 3,175 शेयरों में ट्रेडिंग हुई. इनमें से 1,761 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए. वहीं 1,316 स्टॉक लुढ़क कर गिरावट के साथ बंद हुए. इसके अलावा 98 शेयरों की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया.

STOCK CLOSING 17 SEPTEMBER 2025
बुधवार के टॉप गेनर शेयर. (ETV Bharat)

गेनर शेयर: आज करीब 44.20 रुपये की तेजी के साथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का शेयर 1,136.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. एसबीआई का शेयर 25.60 रु. की तेजी के साथ 857.15 रुपये के स्तर पर रुका.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में करीब 9.30 रु. की तेजी दिखी. इसके शेयर 412.20 रु. के स्तर पर बंद हुए. मारुति सुजुकी के शेयरों ने तेजी दिखाई. इसमें 228 रुपए की तेजी रही और 15,801 रु. के स्तर पर जाकर क्लोज हुआ.

कोटक महिंद्रा का शेयर 28.60 रु. बढ़त के साथ 2,050.30 रु. के स्तर पर जाकर ठहर गया.

STOCK CLOSING 17 SEPTEMBER 2025
शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

लूजर शेयर: एचडीएफसी लाइफ का शेयर 6.30 रुपये की गिरावट के साथ 768.05 रुपए के स्तर पर जाकर बंद हुआ. बजाज फिनसर्व का स्टॉक 23.30 रुपये की गिरावट के साथ 2,057 रुपए पर ठहर गया.

आईटीसी का शेयर 3.80 रुपए गिरा. इसके साथ ही इसके शेयर 409.30 रु. के स्तर पर बंद हुए. टाइटन कंपनी के स्टॉक ने 33.80 रुपए का गोता लगाया. इसी के साथ आईटीसी के शेयर गिरावट के साथ 3,523 रुपये के स्तर पर बंद हुए.

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयर ने भी आज करीब 14.80 रुपये की गिरावट देखी. इसके साथ एलआईसी के शेयर 1,804 रुपये के स्तर पर बंद हुए.

ये भी पढ़ें-

बुधवार को बाजार की बेहतरीन ओपनिंग, चहुंओर हरियाली, निफ्टी 25,250 के पार; मजबूत कारोबार कर रहा सेंसेक्स

Last Updated : September 17, 2025 at 4:58 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK CLOSING 17 SEPT 2025SHARE MARKETINDIAN STOCK MARKETRUPEESTOCK CLOSING 17 SEPTEMBER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच

वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम! भारत भी चिंतित

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध, गृह मंत्री ने कहा- पत्र में दिखा अंतर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.