मंगलवार को बाजार ने दिखाया बाहुबली का दम, मार्केट क्लोजिंग के समय निफ्टी 25200 के पार, सेंसेक्स 595 अंक चढ़ा
आज 16 सितंबर को बाजार बंद होते समय सेंसेक्स 595 अंक चढ़ा. निफ्टी 25200 के पार हुआ बंद हुआ. ऑटो, रियल्टी, टेलीकॉम शेयरों में तेजी.
Published : September 16, 2025 at 4:39 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 4:53 PM IST
मुंबई: आज मंगलवार 16 सितंबर 2025 को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 594.95 अंक चढ़कर बंद हुआ. इस तरह से देखें तो सेंसेक्स 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 82,380.69 अंक पर जाकर क्लोज हुआ. वहीं निफ्टी 169.90 अंक की बढ़त के साथ 0.68 फीसदी ऊपर उठकर 25,239.10 के स्तर पर बंद हुआ.
हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर जाकर बंद हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी ने दम दिखाया और एक प्रतिशत का उछाल मारा. 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 594.95 अंक यानी कि 0.73 प्रतिशत उछला और 82,380.69 अंक पर जाकर बंद हुआ. वहीं 50 शेयरों वाला सूचकांक एनएसई का निफ्टी फिफ्टी 169.90 अंक चढ़ा. इस तरह से निफ्टी 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,239.10 अंक पर जाकर बंद हुआ.
एनएसई पर आज 3,152 शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 2,005 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. इसके साथ ही 1,059 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. वहीं 88 स्टॉक के रेट में कोई अंतर नहीं आया.
टॉप गेनर शेयरों पर एक नजर:
टॉप गेनर शेयरों की बात करें तो कोटक महिंद्रा का शेयर करीब 50.90 रुपये की तेजी के साथ 2,021.70 रुपये के स्तर पर बंद हुए. लार्सन के स्टॉक्स 81.60 रुपये की तेजी के साथ 3,667.80 रुपये पर क्लोज हुए.
मारुति सुजुकी का शेयर 308 रुपये की तेजी के साथ 15,573 रुपए पर जाकर ठहर गया. भारती एयरटेल का शेयर आज 35 रुपये की तेजी के साथ 1,939.50 रुपये के स्तर पर जाकर ठहर गया. वहीं टाटा स्टील का शेयर 2.79 रुपए बढ़कर 172.02 रु. के स्तर पर जाकर रुका.
टॉप लूजर स्टॉक्स पर नजर:
अब बात आज के टॉप लूजर शेयर्स की बात करते हैं. श्रीराम फाइनेंस का शेयर तकरीबन 5.55 रु. की गिरावट के साथ 618.10 रु. पर बंद हुआ. एशियन पेंट्स का शेयर 21.70 रु. नीचे गिरकर 2,480.90 रुपये के स्तर पर जाकर क्लोज हुआ.
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शेयर 10.50 रुपये की गिरावट के साथ 1,092.10 रुपए पर जाकर रुक गया. एचडीएफसी लाइफ का शेयर 2.85 रु. लुढ़क कर 774.35 रु. पर जाकर ठहर गया. बजाज फाइनेंस का शेयर 6.60 रुपये का गोता लगाकर 1,003.25 रु. के स्तर पर जाकर क्लोज हुआ.
