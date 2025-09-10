ETV Bharat / business

सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त के साथ बुधवार को कारोबार किया बंद

सेंसेक्स 323.83 अंकों की बढ़त के साथ 81,425.15 अंकों पर बंद हुआ. निफ्टी-50 इंडेक्स भी 104.50 अंकों की तेजी के साथ 24,973.10 अंकों पर बंद.

Stock Closing 10 September
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ANI (File))
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 10, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: आज बुधवार 10 सितंबर 2025 को एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार ने हरे निशान पर कारोबार बंद किया. आज बीएसई सेंसेक्स 323.83 अंकों (0.40%) की बढ़त के साथ 81,425.15 अंकों पर बंद हुआ. वहीं एनएसई का निफ्टी-50 इंडेक्स भी 104.50 अंकों यानी 0.42% की तेजी के साथ 24,973.10 अंकों पर बंद हुआ.

आईटी स्टॉक्स में आज भी शानदार तेजी दिखी. एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस के शेयर जोरदार तेजी के साथ बंद हुए. गौर करें तो मंगलवार को भी बाजार ने हरे निशान में कारोबार क्लोज किया था. मंगलवार को सेंसेक्स 314.02 अंकों की बढ़त के साथ 81,101.32 अंकों पर जाकर रुका. निफ्टी 95.45 अंकों की तेजी के साथ 24,868.60 अंकों पर जाकर ठहर गया.

सेंसेक्स की 30 में से 17 कंपनियों के शेयर बुधवार को बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. बाकी की सभी 13 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए.

निफ्टी-50 की 50 में से 35 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इसमें से 15 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ लाल निशान पर जाकर रुके. सेंसेक्स की कंपनियों में बीईएल के शेयर सबसे ज्यादा 4.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए. महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर आज 2.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार बंद किए.

बीएसई के सेसेक्स में एचसीएल टेक के शेयर 2.58 प्रतिशत, एक्सिस बैंक 2.05 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस 2.19 प्रतिशत, टीसीएस 2.02 प्रतिशत, इंफोसिस 1.81 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक 1.13 प्रतिशत, टेक महिंद्रा 1.88 प्रतिशत, एलएंडटी 0.87 प्रतिशत, अडाणी पोर्ट्स 0.69 प्रतिशत, आईटीसी 0.68 प्रतिशत पर बंद हुए.

वहीं बजाज फिनसर्व 0.63 प्रतिशत, कोटक महिंद्रा बैंक 0.61 प्रतिशत, टाटा स्टील 0.15 प्रतिशत, एनटीपीसी 0.52 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.05 प्रतिशत और एचडीएफसी बैंक के शेयर 0.05 प्रतिशत की तेजी पर बंद हुए.

दूसरी ओर, आज मारुति सुजुकी के शेयर 1.53 प्रतिशत, टाटा मोटर्स 0.64 प्रतिशत, और अल्ट्राटेक सीमेंट 0.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए. एटरनल 0.25 प्रतिशत, पावरग्रिड 0.23 प्रतिशत, ट्रेंट 0.20 प्रतिशत, टाइटन 0.22 प्रतिशत, भारती एयरटेल 0.18 प्रतिशत, सनफार्मा 0.06 प्रतिशत नीचे जाकर रुके. इसी तरह से एशियन पेंट्स 0.05 प्रतिशत, हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.03 प्रतिशत और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 0.03 प्रतिशत के नुकसान के साथ क्लोज हुए.

ये भी पढ़ें - बुधवार को हरे में खुला बाजार, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी उछले

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK CLOSINGNSEBSESENSEXSTOCK CLOSING 10 SEPTEMBER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.