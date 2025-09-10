ETV Bharat / business

सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त के साथ बुधवार को कारोबार किया बंद

मुंबई: आज बुधवार 10 सितंबर 2025 को एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार ने हरे निशान पर कारोबार बंद किया. आज बीएसई सेंसेक्स 323.83 अंकों (0.40%) की बढ़त के साथ 81,425.15 अंकों पर बंद हुआ. वहीं एनएसई का निफ्टी-50 इंडेक्स भी 104.50 अंकों यानी 0.42% की तेजी के साथ 24,973.10 अंकों पर बंद हुआ.

आईटी स्टॉक्स में आज भी शानदार तेजी दिखी. एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस के शेयर जोरदार तेजी के साथ बंद हुए. गौर करें तो मंगलवार को भी बाजार ने हरे निशान में कारोबार क्लोज किया था. मंगलवार को सेंसेक्स 314.02 अंकों की बढ़त के साथ 81,101.32 अंकों पर जाकर रुका. निफ्टी 95.45 अंकों की तेजी के साथ 24,868.60 अंकों पर जाकर ठहर गया.

सेंसेक्स की 30 में से 17 कंपनियों के शेयर बुधवार को बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. बाकी की सभी 13 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए.

निफ्टी-50 की 50 में से 35 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इसमें से 15 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ लाल निशान पर जाकर रुके. सेंसेक्स की कंपनियों में बीईएल के शेयर सबसे ज्यादा 4.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए. महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर आज 2.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार बंद किए.