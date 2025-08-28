नई दिल्ली : अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लागू कर दिया है. इसके बाद अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ एक दिन में खत्म हो सकता है, बशर्ते वह रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर दे. जबकि अमेरिका के ही एक अन्य अधिकारी (टैरिफ सचिव) ने कहा कि टैरिफ पर बातचीत को लेकर भारत के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं. भारतीय अधिकारियों की ओर से भी बातचीत जारी होने के संकेत दिए गए हैं.

इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ ब्राजील ही एकमात्र देश है, जिस पर अमेरिका ने 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है. यानी भारत और ब्राजील, दोनों ही देशों पर ट्रंप प्रशासन ने 50 फीसदी तक का टैरिफ लगाया है.

भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, या फिर हमारे प्रतिद्वंदी देशों की बात करें जैसे वियतनाम, कंबोडिया, जापान, फिलीपींस वगैरह, इन सभी देशों के निर्यात होने वाले सामानों पर भारत की तुलना में कम टैरिफ लगेंगे. यानि हमारे उत्पाद अमेरिका में अधिक महंगे होंगे, जबकि इन देशों द्वारा निर्यात होने वाले सामान अमेरिका में सस्ते उपलब्धर होंगे. इस तरह से भारत इसकी सबसे अधिक मार झेलेगा.

क्या जीडीपी पर पड़ेगा असर

भारतीय इकोनोमी के हितैषियों का कहना है कि जीडीपी पर इसका बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा और लंबे समय में भारत अपनी स्थिति सुधार लेगा. लेकिन कई ऐसे भी जानकार हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है. आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि आज के समय में किसी भी एक देश पर निर्भरता इकोनोमी के लिए सही नहीं है.

इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रूस से जिस तेल की खरीद हुई है, उससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, रिफाइनर को ही फायदा मिला है. उन्होंने कहा कि ट्रंप के सहयोगी नवारो यदि लेख लिखकर भारत की आलोचना कर रहे हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि सबकुछ ट्रंप की सहमति से हो रहा है, न कि यह किसी का ओपिनियन मात्र है. राजन ने कहा कि भारत को ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका की ओर देखना चाहिए, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार के रूप में बड़ा नुकसान न हो.

गोल्डमैन सैक्स भी मानता है कि लंबे समय तक टैरिफ को लेकर यदि दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ, तो भारत को नुकसान पहुंचेगा और उसकी जीडीपी प्रभावित होगी. उनके अनुसार जीडीपी का अनुमान 6.5 फीसदी से घटकर छह फीसदी के नीचे आ सकता है.

एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप टैरिफ में अभी फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ ड्रग मैटेरियल और रिफाइन्ड ईंधन शामिल नहीं है. भारत द्वारा अमेरिका को होने वाले निर्यात में इसकी भागीदारी 30 फीसदी तक है. एक बार जब इस पर टैरिफ लग गया, तो भारत पर इसके गंभीर असर पड़ सकते हैं.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ) का कहना है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के प्रमुख हब अभी से ही प्रभावित होने लगे हैं. उनके अनुसार दिल्ली, सूरत और तिरुपुर में टेक्साइटल और अपैरेल के कई निर्माताओं ने उत्पादन को कम कर दिया है.

भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई) के क्षेत्रीय निदेशक अजय भट्टाचार्य के अनुसार, अमेरिकी व्यापार नीतियों ने भारतीय कपड़ा निर्यातकों को गंभीर झटका दिया है. उन्होंने बताया कि इसका व्यापक प्रभाव बड़े व्यापारियों को या तो घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने या प्रतिस्पर्धी देशों से उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे भारत के परिधान केन्द्रों में और छंटनी हो सकती है. उन्होंने स्वदेशीकरण और टेक्नोलॉजी पर जोर देने की वकालत की. वह चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हस्तांतरण पर सरकार अधिक फोकस करे.

ट्रंप ने सबकुछ बिगाड़ दिया, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ही लगा रहे आरोप

कई पूर्व अमेरिकी अधिकारी और राजनयिकों का मानना है कि ट्रंप ने स्थिति को बिगाड़ दिया है. उनके अनुसार पिछले 25 सालों में भारत और अमेरिका ने जितनी मेहनत से संबंधों को आगे बढ़ाया था, जो आपसी विश्वास पैदा किया, ट्रंप ने सबकुछ खत्म कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों के हवाले से खबर दी गई है कि ट्रंप प्रशासन ने जो काम किया है, यदि इसे वापस लिया भी जाता है, तो विश्वास बहाली में सालों लग जाएंगे. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले ही यह बयान दिया था कि विदेश नीति की सार्वजनिक मंचों पर चर्चा नहीं की जाती है. उन्होंने कहा कि इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वह विदेश नीति की खुले मंच पर चर्चा करते हैं, ऐसा पहले किसी यूएस प्रेसिडेंट ने नहीं किया है.

विदेश मंत्री ने बार-बार कहा कि भारत से अधिक मात्रा में चीन, रूस से कच्चे तेल का आयात करता है, साथ ही अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार कर रहा है, लेकिन न तो अपने बारे में कुछ कहता है और न ही चीन पर कोई एक्शन ले रहा है. खरीददारी तो यूरोपीय देश भी कर रहे हैं. यूरोपीय देश रूस से एलएनजी आयात कर रहे हैं. फिर यह दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है.

जब अमेरिका के एक अधिकारी कहते हैं कि मोदी की वजह से यूक्रेन युद्ध नहीं रूक रहा है, क्योंकि रूस को लगातार फंडिंग मिल रही है, फिर ट्रंप प्रशासन से यह भी पूछा जाना चाहिए कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत किसने की थी. यूक्रेन की फंडिंग किसने की. किसने यूक्रेन को हथियार उपलब्ध करवाए. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत जितनी मात्रा में रूस के साथ व्यापार कर रहा है, यूरोप का वॉल्यूम उससे ज्यादा है. जयशंकर ने यह भी कहा कि रूस से तेल खरीद को लेकर जनवरी में भी ट्रंप ने कुछ नहीं कहा था.

टैरिफ से निपटने के लिए भारत ने क्या किया

पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार भारत ने कम से कम 40 देशों से संपर्क कर उन्हें विश्वास दिलाया है कि भारत का टेक्सटाइल उत्पाद उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेगा. भारत ने कहा, "गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ और नवीन कपड़ा उत्पादों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता" के रूप में भारत ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है. अधिकारी के अनुसार इन 40 देशों में रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, पोलैंड, स्पेन, द.कोरिया, यूएई, ब्रिटेन, बेल्जियम और तुर्की जैसे देश शामिल हैं.

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 220 देशों के साथ निर्यात संबंध हैं, लेकिन इनमें से 40 देश अधिक मायने रखते हैं, जिनका ऊपर जिक्र किया गया है. भारत ने इन देशों में निर्यात को मजबूत करने को लेकर विशेष पहल करनी शुरू कर दी है. पूरी प्रक्रिया में निर्यात संवर्धन परिषद बड़ी भूमिका निभा रहा है.

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी ने एएनआई को बताया,"50 फीसदी टैरिफ का असर पड़ना तो तय है, और इससे सबसे अधिक कपड़ा, रसायन और मशीनरी क्षेत्र प्रभावित होंगे. लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसका असर अल्पकालिक है, लंबे समय में हमें बहुत अधिक नुकसान नहीं होने वाला है."

उद्योग जगत में इस पर फैली मायूसी को लेकर अधिकारी ने कहा, "उनकी चिंता वाजिब है, वे लगातार ज्ञापन भेज रहे हैं, शॉट टर्म में उनके ऑर्डर कम हो जाएंगे और उन्हें नकदी संकट का भी सामना करना पड़ सकता है."

पिछले साल भारत का अमेरिका के साथ कितना था व्यापार

आईबीईएफडॉटओआरजी के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 118.2 बिलियन डॉलर का था. जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह 128.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था. वित्त वर्ष 2024 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 36.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था. 2024 में कुल व्यापार में से अमेरिका को भारतीय निर्यात 77.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि भारत को अमेरिकी निर्यात 40.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.

50 फीसदी टैरिफ का इशारा ट्रंप ने दे दिया था

करीब एक महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने भारत और रूस की इकोनोमी को डेड इकोनोमी कहा था. उन्होंने कहा था, "मुझे इसकी परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है. वे अपनी डेड इकोनोमी को मिलकर गिरा सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता."

उनकी प्रतिक्रिया से ही इसका इशारा मिल गया था कि ट्रंप भारत पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाएंगे. इनमें 25 फीसदी टैरिफ और 25 फीसदी जुर्माना शामिल है. जुर्माना रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है.

ट्रंप के बयान पर बिना उनका नाम लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह कहते आ रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हमें उन उत्पादों को खरीदना चाहिए, जो स्वदेशी हो. अभी दो दिन पहले ही (ईटी समिट) में उन्होंने कहा, "हम सभी को केवल भारत में निर्मित सामान खरीदने के मंत्र का पालन करना चाहिए."

ये भी पढ़ें : अमेरिकी टैरिफ भारतीय गारमेंट उद्योग को गहरे संकट में धकेल रहा: भारतीय वस्त्र निर्माता संघ