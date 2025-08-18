ETV Bharat / business

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जानिए कैसे करें आवेदन और क्या है प्रक्रिया - VIKSIT BHARAT ROZGAR YOJANA

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी.

सांकेतिक फोटो (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 4:28 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 5:05 PM IST

सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से ऐतिहासिक घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) लॉन्च की. सरकार का दावा है कि इस योजना से दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां सृजित होंगी. खास बात यह है कि इसका लाभ पाने के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

कहां करें आवेदन?
योजना के लिए सरकार ने दो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं

  • https://pmvbry.epfindia.gov.in
  • https://pmvbry.labour.gov.in

इन पोर्टलों पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है. इसके अलावा आवेदन UMANG ऐप से भी किया जा सकता है.

कर्मचारियों के लिए आवेदन प्रक्रिया
कर्मचारियों को सबसे पहले योजना पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट करना होगा. इसके बाद आधार नंबर, बैंक खाता और वेतन विवरण दर्ज करना अनिवार्य है. पात्रता की पुष्टि होते ही कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी. यह राशि अधिकतम ₹15,000 तक हो सकती है.

नियोक्ताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया
योजना के तहत नियोक्ताओं को भी पंजीकरण करना होगा. संस्थान का पंजीकरण पूरा होने के बाद हर नई नियुक्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा. यदि कर्मचारी कम से कम छह महीने तक नौकरी में बरकरार रहता है तो नियोक्ता को ₹3,000 प्रति माह का प्रोत्साहन मिलेगा. यह लाभ सामान्य क्षेत्रों में दो साल और विनिर्माण क्षेत्र में चार साल तक दिया जाएगा.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
कर्मचारियों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और वेतन विवरण जमा करना होगा. वहीं नियोक्ताओं को पैन कार्ड, ईपीएफ/ईएसआई विवरण और संस्थान का वैध पंजीकरण अपलोड करना जरूरी है.

योजना का समय-सीमा
यह लाभ केवल उन्हीं नौकरियों पर लागू होगा जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित की जाएंगी.

सरकार का संदेश
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा दोनों उपलब्ध कराना है. सरकार का मानना है कि उद्योग जगत की भागीदारी से यह योजना भारत को “विकसित राष्ट्र” बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

