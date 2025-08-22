हैदराबाद: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक नया अवसर सामने आ रहा है. ग्रीन और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली कंपनी स्नेहा ऑर्गेनिक्स (Snehaa Organics) अपना स्मॉल एंड मिडियम एंटरप्राइज (SME) IPO लॉन्च करने जा रही है. यह इश्यू 29 अगस्त 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 2 सितंबर 2025 तक आवेदन किए जा सकेंगे.

कितना होगा इश्यू और क्या है प्राइस बैंड

कंपनी ने इस IPO का प्राइस बैंड 115 रुपये से 122 रुपये प्रति शेयर तय किया है. यह पूरी तरह से फ्रेश इश्यू होगा, जिसमें कुल 27 लाख नए इक्विटी शेयर बाजार में लाए जाएंगे. इसके जरिए कंपनी लगभग 32.68 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है.

IPO की टाइमलाइन

इस इश्यू का अलॉटमेंट 3 सितंबर को तय किया जाएगा और निवेशकों के डिमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 5 सितंबर 2025 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर होने की उम्मीद है.

कंपनी का कारोबार और मजबूत पक्ष

साल 2017 में स्थापित, स्नेहा ऑर्गेनिक्स सॉल्वेंट रिकवरी के क्षेत्र में काम करती है. यह इंडस्ट्रीज से इस्तेमाल हो चुके सॉल्वेंट्स को इकट्ठा करके उन्हें डिस्टिलेशन और प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिर से उपयोग योग्य बनाती है. इस प्रक्रिया से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होता है, बल्कि कंपनियों को भी लागत में कमी आती है.

इसके अलावा कंपनी सीधे सॉल्वेंट ट्रेडिंग का भी बिजनेस करती है और ओपन मार्केट की मांग के अनुसार ग्राहकों को सॉल्वेंट उपलब्ध कराती है.

31 दिसंबर 2024 को समाप्त वित्तीय अवधि के दौरान स्नेहा ऑर्गेनिक्स ने 20.58 करोड़ रुपये की आय और 6.37 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया. कंपनी की नेटवर्थ करीब 14 करोड़ रुपये है. ये आंकड़े छोटे निवेशकों के लिए भरोसा पैदा करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल टिकाऊ और लाभकारी है.

फंड का उपयोग

IPO से जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए करेगी. इससे कंपनी को अपने संचालन और विस्तार योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी.

निवेशकों के लिए संदेश

विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण-अनुकूल और लागत-कुशल समाधानों की बढ़ती मांग के बीच स्नेहा ऑर्गेनिक्स का बिजनेस मॉडल लंबी अवधि में मजबूत साबित हो सकता है. हालांकि, SME IPO होने की वजह से इसमें निवेश से पहले जोखिम कारकों को भी समझना जरूरी है.

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश सलाह न समझें, निवेश का निर्णय अपने विवेक से लें.

