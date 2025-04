ETV Bharat / business

आनंद महिंद्रा के इस ऐलान के बाद SML Isuzu के निवेशकों में शेयर बेचने की होड़, लगा 10% का निचला सर्किट - SML ISUZU SHARE PRICE

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 28, 2025 at 10:19 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 10:24 AM IST 2 Min Read

मुंबई: एसएमएल इसुजु लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को 10 फीसदी का निचला सर्किट लगा और यह 1590.05 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 1,554.60 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 37.62 लाख इक्विटी शेयर खरीदकर एसएमएल इसुजु में 26 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए सार्वजनिक पेशकश की थी. एसएमएल इसुजु के निवेशकों ने कर्मिशियल व्हीकल निर्माता में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए होड़ मचा दी. इस बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर इंट्राडे में 1.80 फीसदी की बढ़त के साथ 2913.90 रुपये पर पहुंच गए. शेयर 2902.05 रुपये पर खुले, जबकि पिछले दिन शेयर 2862.20 रुपये पर बंद हुए थे. महिंद्रा एंड महिंद्रा एसएमएल इसुजु में हिस्सेदारी खरीदेगी

एमएंडएम ने एसएमएल इसुजु में संयुक्त 58.96 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए सुमितोमो कॉर्पोरेशन और इसुजु मोटर्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. एमएंडएम ने 26 अप्रैल 2025 को सुमितोमो से 63.62 लाख शेयर और इसुजु मोटर्स से 21.70 लाख शेयर खरीदने के लिए दो शेयर खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए, दोनों ही 650 रुपये प्रति शेयर की दर से.

