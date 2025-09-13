ETV Bharat / business

स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, 12 आसान आदतें जो आपकी जेब को मोटा और भविष्य सुरक्षित बनाएंगी

पैसे बचाना उतना ही जरूरी है जितना कमाना। स्मार्ट आदतें जैसे खर्च नियंत्रण, डिस्काउंट सही इस्तेमाल और ऑटोमैटिक सेविंग्स बड़े फाइनेंशियल गोल्स पूरे करेंगी.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 4:00 PM IST

हैदराबाद: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से बचाना और मैनेज करना. कई बार लोग अच्छी आय होने के बावजूद बचत नहीं कर पाते और महीने के अंत में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है. ऐसे में जरूरी है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करें और समझदारी से सेविंग्स को बढ़ाएं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोग कुछ बुनियादी फाइनेंशियल आदतें अपना लें, तो भविष्य के बड़े टारगेट जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट की तैयारी आसान हो सकती है.

1. बजट बनाना और उस पर टिके रहना
हर महीने आय और खर्च का बजट तैयार करना सेविंग्स का पहला और अहम कदम है. ज्यादातर लोग बजट तो बना लेते हैं लेकिन उस पर टिक नहीं पाते. कोशिश करें कि आय का कम से कम 20% सेविंग्स के लिए अलग रखें और धीरे-धीरे इसे 30-40% तक बढ़ाएं.

2. निवेश की आदत डालें
सिर्फ बचत करने से फायदा नहीं, निवेश करना भी जरूरी है. छोटे-छोटे निवेश जैसे बैंक RD, नेशनल पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड SIP या इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पैसे को लंबे समय में बढ़ा सकते हैं.

3. आय को अलग-अलग खातों में बांटें
सैलरी को दो हिस्सों में बांटना समझदारी है. एक हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों के लिए और दूसरा सेविंग्स व निवेश के लिए रखें. इससे सेविंग्स अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी.

4. निवेश में विविधता रखें
सारा पैसा एक जगह निवेश करना रिस्की है. म्यूचुअल फंड, FD, PPF, बॉन्ड्स और LIC जैसे विकल्पों में थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाएं ताकि रिस्क कम और रिटर्न बैलेंस रहे.

5. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें
इंपल्स शॉपिंग सेविंग्स की सबसे बड़ी दुश्मन है. हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें – “क्या यह वाकई जरूरी है?” अगर जवाब ‘ना’ हो तो खर्च टालें.

6. क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें
क्रेडिट कार्ड सुविधाजनक है लेकिन गलत इस्तेमाल से कर्ज बढ़ सकता है. समय पर बिल चुकाएं और ब्याज से बचें. नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प समझदारी से चुनें.

7. बोनस और इंक्रीमेंट का सही इस्तेमाल
बोनस को तुरंत खर्च करने की बजाय म्यूचुअल फंड या SIP में निवेश करें. यह छोटा कदम धीरे-धीरे बड़े फंड में बदल सकता है.

8. सही बैंक का चुनाव करें
बैंक चुनते समय ब्याज दर, चार्जेस और ऑफर्स पर ध्यान देना जरूरी है. सही बैंक आपके पैसे को बढ़ाने और सेविंग्स को सुरक्षित रखने में मदद करता है.

9. लाइफस्टाइल में बदलाव करें
बाहर खाने या बार-बार महंगे मनोरंजन पर खर्च करने की बजाय घर पर किफायती विकल्प अपनाएं. छोटे-छोटे बदलाव आपके खर्च को काफी कम कर सकते हैं.

10. डिस्काउंट और ऑफर्स का समझदारी से इस्तेमाल
बिना जरूरत के डिस्काउंट देखकर खरीदारी करने की बजाय वही प्रोडक्ट चुनें जिसकी जरूरत हो. सही समय पर डिस्काउंट का उपयोग बड़ी बचत करा सकता है.

11. सेविंग्स को ऑटोमैटिक करें
हर महीने सेविंग्स अकाउंट से ऑटो डेबिट सेट कर दें. इससे आपकी बचत बिना रुके लगातार बढ़ती रहेगी.

12. लंबी अवधि की सोच रखें
फाइनेंशियल फैसले हमेशा लंबे समय के नजरिए से करें. रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसे बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर सेविंग्स और निवेश करें.

