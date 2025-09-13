ETV Bharat / business

स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, 12 आसान आदतें जो आपकी जेब को मोटा और भविष्य सुरक्षित बनाएंगी

हैदराबाद: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से बचाना और मैनेज करना. कई बार लोग अच्छी आय होने के बावजूद बचत नहीं कर पाते और महीने के अंत में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है. ऐसे में जरूरी है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करें और समझदारी से सेविंग्स को बढ़ाएं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोग कुछ बुनियादी फाइनेंशियल आदतें अपना लें, तो भविष्य के बड़े टारगेट जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट की तैयारी आसान हो सकती है.

1. बजट बनाना और उस पर टिके रहना

हर महीने आय और खर्च का बजट तैयार करना सेविंग्स का पहला और अहम कदम है. ज्यादातर लोग बजट तो बना लेते हैं लेकिन उस पर टिक नहीं पाते. कोशिश करें कि आय का कम से कम 20% सेविंग्स के लिए अलग रखें और धीरे-धीरे इसे 30-40% तक बढ़ाएं.

2. निवेश की आदत डालें

सिर्फ बचत करने से फायदा नहीं, निवेश करना भी जरूरी है. छोटे-छोटे निवेश जैसे बैंक RD, नेशनल पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड SIP या इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पैसे को लंबे समय में बढ़ा सकते हैं.

3. आय को अलग-अलग खातों में बांटें

सैलरी को दो हिस्सों में बांटना समझदारी है. एक हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों के लिए और दूसरा सेविंग्स व निवेश के लिए रखें. इससे सेविंग्स अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी.

4. निवेश में विविधता रखें

सारा पैसा एक जगह निवेश करना रिस्की है. म्यूचुअल फंड, FD, PPF, बॉन्ड्स और LIC जैसे विकल्पों में थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाएं ताकि रिस्क कम और रिटर्न बैलेंस रहे.

5. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें

इंपल्स शॉपिंग सेविंग्स की सबसे बड़ी दुश्मन है. हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें – “क्या यह वाकई जरूरी है?” अगर जवाब ‘ना’ हो तो खर्च टालें.

6. क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें

क्रेडिट कार्ड सुविधाजनक है लेकिन गलत इस्तेमाल से कर्ज बढ़ सकता है. समय पर बिल चुकाएं और ब्याज से बचें. नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प समझदारी से चुनें.