नई दिल्ली: छोटे-छोटे लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत की खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे अब ग्राहक सीधे UPI ऐप्स के माध्यम से छोटी क्रेडिट लाइन का लाभ ले सकेंगे. यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है या जिनके लिए बैंक शाखाओं तक पहुंचना मुश्किल है.

कैसे मिलेगा लाभ

फिनटेक सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकों की योजना है कि छोटे लोन सीधे UPI प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएं. इसके लिए PhonePe, Paytm, BharatPe और Navi जैसे ऐप्स का इस्तेमाल किया जाएगा. ICICI बैंक और Karnataka Bank जैसे बड़े और छोटे बैंक इसे अपनाने की तैयारी में हैं. ग्राहक का क्रेडिट अकाउंट सीधे UPI ऐप से लिंक होगा, जिससे गोल्ड लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट के खिलाफ लोन, कंज़्यूमर लोन और पर्सनल लोन जैसे उत्पाद सीधे इस्तेमाल किए जा सकेंगे.

RBI का हरी झंडी

बैंकों ने इस नए प्रोडक्ट के लिए RBI से कई सवाल पूछे थे, जैसे ब्याज-मुक्त अवधि, बकाया रकम की रिपोर्टिंग और क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी भेजने का तरीका. RBI ने अब सभी मुद्दों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके बाद शुरुआती स्तर पर इसका परीक्षण शुरू हो चुका है और बैंकों द्वारा इसे धीरे-धीरे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा.

NPCI की भूमिका

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), जो UPI प्लेटफॉर्म चलाता है, ने सितंबर 2023 में प्री-सैंक्शन क्रेडिट लाइन की सुविधा शुरू की थी. तकनीकी दिक्कतों के कारण पहले इसे ज्यादातर बैंकों ने लॉन्च नहीं किया था. अब हालात बदल गए हैं और बैंक इसे अपनाने लगे हैं. NPCI ने जुलाई 2025 में बैंकों को नोटिफिकेशन जारी किया कि क्रेडिट केवल उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके लिए मंजूरी दी गई है.

क्रेडिट UPI का महत्व

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम UPI के अगले बड़े चरण का संकेत है. UPI के लगभग 30 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिनमें 15-20 करोड़ सक्रिय हैं. क्रेडिट लाइन की शुरुआत से UPI के इस्तेमाल में वृद्धि और नई रफ्तार आने की संभावना है. फिनटेक कंपनी Zeta का अनुमान है कि 2030 तक UPI पर 1 ट्रिलियन डॉलर तक का लेन-देन हो सकता है.

जोखिम भी मौजूद

एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी का कहना है कि अगर क्रेडिट सावधानी से लागू नहीं किया गया, तो डिफॉल्ट्स बढ़ सकते हैं. छोटे-छोटे लोन रिकवर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए बैंकों को सुरक्षा और निगरानी पर विशेष ध्यान देना होगा.

इस सुविधा से न केवल ग्राहकों को आसान और तेज़ लोन मिलेगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी.

