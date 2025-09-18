ETV Bharat / business

उद्योग को निवेश करने, क्षमता विस्तार में संकोच नहीं करना चाहिए: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( ians )

September 18, 2025

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे अधिक निवेश करें और अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करें. उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योग जगत की अपेक्षाओं के अनुरूप नीतियां तैयार की हैं और अब यह समय है कि भारतीय उद्योग इस अवसर का लाभ उठाए. सीतारमण ने ‘आईएफक्यूएम’ संगोष्ठी में उद्योग जगत से कहा कि वे युवाओं को कौशल प्रदान करने में सरकार के साथ साझेदारी करें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उद्योग जगत को केवल बजट के समय ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष सरकार के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए. उनके अनुसार यह सहयोग न केवल रोजगार सृजन में मदद करेगा, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देगा. टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस अवसर पर वित्त मंत्री से यह सवाल पूछा कि उद्योग जगत को अब क्या करना चाहिए. सीतारमण ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारों पर कभी नरमी नहीं बरती है और उन्होंने उद्योग जगत की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं किया है. उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर उद्योग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रही है.