उद्योग को निवेश करने, क्षमता विस्तार में संकोच नहीं करना चाहिए: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से निवेश और क्षमता विस्तार की अपील की,साथ ही युवाओं को कौशल देने में साझेदारी का आग्रह किया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ians)
Published : September 18, 2025 at 11:58 AM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे अधिक निवेश करें और अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करें. उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योग जगत की अपेक्षाओं के अनुरूप नीतियां तैयार की हैं और अब यह समय है कि भारतीय उद्योग इस अवसर का लाभ उठाए.

सीतारमण ने ‘आईएफक्यूएम’ संगोष्ठी में उद्योग जगत से कहा कि वे युवाओं को कौशल प्रदान करने में सरकार के साथ साझेदारी करें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उद्योग जगत को केवल बजट के समय ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष सरकार के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए. उनके अनुसार यह सहयोग न केवल रोजगार सृजन में मदद करेगा, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देगा.

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस अवसर पर वित्त मंत्री से यह सवाल पूछा कि उद्योग जगत को अब क्या करना चाहिए. सीतारमण ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारों पर कभी नरमी नहीं बरती है और उन्होंने उद्योग जगत की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं किया है. उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर उद्योग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रही है.

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने व्यापार सुगमता, कर सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को खोलने और उद्योग के अनुकूल नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उन्होंने उद्योग जगत से कहा, “मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कोई हिचकिचाहट नहीं होगी. भारतीय कंपनियां अधिक निवेश करेंगी, उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगी और देश में उत्पादन को और आगे ले जाएंगी. साथ ही, उद्योग को सुझाव देना चाहिए कि सरकार और क्या कर सकती है ताकि निवेश और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके.”

चंद्रशेखरन ने वित्त मंत्री के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने घरेलू और निर्यात बाजार, दोनों में अपार अवसर तैयार किए हैं. उनका मानना है कि अधिक उद्यमी, छोटी, मझोली और बड़ी कंपनियां इस अवसर का लाभ उठाएंगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेश के बिना इस मौके का पूरा लाभ उठाना संभव नहीं है.

इस अवसर पर उद्योग जगत और सरकार के बीच संवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों पक्ष एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सीतारमण ने उद्योग जगत से यह भी अपील की कि वे नई तकनीक, नवाचार और वैश्विक बाजारों में विस्तार के लिए भी कदम बढ़ाएं. उनका मानना है कि अगर उद्योग और सरकार मिलकर काम करें तो भारत में आर्थिक विकास की गति और तेज होगी.

