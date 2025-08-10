मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ सीज़न इस साल लगातार गर्म बना हुआ है. अब शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड और सुपरमार्केट चेन पटेल रिटेल लिमिटेड 19 अगस्त को अपना पहला सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च करने जा रही हैं. दोनों कंपनियों का इश्यू 21 अगस्त को बंद होगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए एक दिवसीय बोली 18 अगस्त को होगी. सोमवार को दोनों कंपनियां अपने-अपने आईपीओ का मूल्य बैंड घोषित करेंगी.

श्रीजी शिपिंग ग्लोबल का आईपीओजामनगर स्थित श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड का आईपीओ पूरी तरह से नया निर्गम होगा, जिसमें 1.63 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल होंगे और इसमें किसी प्रकार का ऑफर फॉर सेल (OFS) नहीं होगा.

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के मुताबिक, कंपनी का लक्ष्य आईपीओ से ₹251.2 करोड़ जुटाने का है. इस राशि का उपयोग सुपरमैक्स श्रेणी में ड्राई बल्क कैरियर्स के अधिग्रहण और लगभग ₹23 करोड़ के ऋण भुगतान के लिए किया जाएगा. कंपनी मुख्य रूप से गैर-प्रमुख बंदरगाहों और जेटी पर, खासतौर से भारत के पश्चिमी तट पर, अपना संचालन करती है.

पटेल रिटेल का आईपीओमहाराष्ट्र की प्रसिद्ध सुपरमार्केट चेन पटेल रिटेल लिमिटेड का आईपीओ 85.18 लाख नए शेयर और प्रमोटरों द्वारा बेचे जाने वाले 10.02 लाख शेयरों के मिश्रण के रूप में आएगा. सूत्रों के अनुसार, आईपीओ का आकार ₹250-300 करोड़ के बीच हो सकता है.

कंपनी इस इश्यू से जुटाई गई राशि में से ₹59 करोड़ ऋण भुगतान, ₹115 करोड़ कार्यशील पूंजी के लिए और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करेगी.

पटेल रिटेल ने 2008 में महाराष्ट्र के अंबरनाथ से अपना पहला स्टोर खोला था और वर्तमान में ठाणे व रायगढ़ के उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में 'पटेल्स आर मार्ट' ब्रांड के तहत खाद्य, गैर-खाद्य, सामान्य उत्पाद और परिधान बेचती है.

बढ़ती आईपीओ लिस्टइस साल अब तक 44 बड़ी कंपनियां आईपीओ लॉन्च कर चुकी हैं. वहीं, 11 अगस्त को ब्लूस्टोन ज्वैलरी एंड लाइफस्टाइल और 12 अगस्त को रीगल रिसोर्सेज के आईपीओ खुलेंगे. दोनों कंपनियों के शेयरों का कारोबार 26 अगस्त से शेयर बाजारों में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों को नए विकल्प मिलेंगे.

