शिरीष चंद्र मुर्मू बने RBI के नए उप–गवर्नर, तीन साल का कार्यकाल

सांकेतिक फोटो ( GETTY IMAGE )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 29, 2025 at 12:37 PM IST | Updated : September 29, 2025 at 1:35 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुआ है. सरकार ने शिरीष चंद्रा मुर्मु को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. वर्तमान में वह बैंक में एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर (ED) के पद पर कार्यरत हैं. उनकी यह नई जिम्मेदारी 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी. शिरीष चंद्रा मुर्मु का बैंकिंग और वित्तीय रेगुलेटरी मामलों में लंबा अनुभव है. उन्होंने आरबीआई में विभिन्न अहम विभागों का संचालन किया है और मौद्रिक नीति, वित्तीय निगरानी और बैंकिंग रेगुलेशन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई है. उनके अनुभव और विशेषज्ञता को देखते हुए सरकार ने उन्हें डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है. आरबीआई में कुल चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, और प्रत्येक की जिम्मेदारी अलग-अलग प्रमुख क्षेत्रों पर होती है. इनमें मौद्रिक नीति, बैंकिंग सुपरविजन, रेगुलेशन, पेमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स शामिल हैं. डिप्टी गवर्नर देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित रखने में अहम योगदान देते हैं. नए डिप्टी गवर्नर के रूप में शिरीष चंद्रा मुर्मु बैंकिंग सुपरविजन, करेंसी मैनेजमेंट, वित्तीय स्थिरता, ग्राहक संरक्षण और नीति निर्माण के क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभालेंगे. उनके नेतृत्व में RBI की हाई मैनेजमेंट टीम के तहत संगठन के सुचारू संचालन और वित्तीय प्रणाली की मजबूती पर ध्यान दिया जाएगा.

मुर्मु की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है. हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती और कैश रिजर्व रेशियो (CRR) घटाने जैसे बड़े कदम उठाए हैं. इन कदमों का उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. साथ ही, वैश्विक स्तर पर फेडरल रिज़र्व की दरों में कटौती, डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव भी भारतीय वित्तीय बाजारों पर असर डाल रहे हैं. ऐसे समय में नए डिप्टी गवर्नर की भूमिका और भी अहम हो जाती है. उनका अनुभव और नीतिगत समझ मौद्रिक नीति के संतुलन और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी. विशेषज्ञों का मानना है कि मुर्मु की नियुक्ति भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के लिए सकारात्मक संकेत है. उनका नेतृत्व बैंकिंग सुपरविजन और वित्तीय स्थिरता के क्षेत्रों में मजबूत दिशा देने में मदद करेगा. यह नियुक्ति भारतीय वित्तीय बाजारों और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. यह भी पढ़ें- 29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

Last Updated : September 29, 2025 at 1:35 PM IST