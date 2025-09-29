ETV Bharat / business

Sheel Biotech का IPO कल होगा लॉन्च, निवेशकों के लिए मौका, जानें पूरी डिटेल

शील बायोटेक का आईपीओ 30 सितंबर को लॉन्च हो रहा है. 34.02 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य,शेयर NSE और BSE पर 8 अक्टूबर लिस्ट होंगे.

Sheel Biotech का IPO कल होगा लॉन्च (Etv Bharat)
Published : September 29, 2025 at 5:16 PM IST

नई दिल्ली: बायोटेक्नोलॉजी आधारित एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर शील बायोटेक का आईपीओ मंगलवार, 30 सितंबर को लॉन्च हो रहा है. कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 34.02 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. शील बायोटेक के शेयरों की कीमत 59-63 रुपये प्रति शेयर तय की गई है. यह एक फ्रेश इक्विटी इश्यू है और इसमें 54 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे.

आईपीओ से जुटाई गई रकम का उपयोग
कंपनी ने बताया कि इस आईपीओ से जुटाई गई फंडिंग में से 15.88 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में खर्च होंगे. इसके अलावा, 9.11 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष राशि का उपयोग अन्य सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों और व्यवसायिक गतिविधियों में किया जाएगा. आईपीओ के शेयरों की लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर होगी.

शील बायोटेक IPO स्ट्रक्चर
आईपीओ में कुल शेयरों का 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व किया गया है. वहीं, 35 प्रतिशत शेयर खुदरा निवेशकों (Retail Investors) के लिए और 15 प्रतिशत शेयर नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व हैं.

न्यूनतम निवेश राशि
कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट तय किया है. रिटेल कैटेगरी के निवेशकों को कम से कम 2 लॉट या 4000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,52,000 रुपये निवेश करने होंगे. वहीं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स (HNI) को कम से कम 3 लॉट या 6000 शेयर के लिए बोली लगानी होगी, जिसका निवेश 3,78,000 रुपये होगा.

आईपीओ सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग
शील बायोटेक आईपीओ 30 सितंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगा, और निवेशक 3 अक्टूबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद, 6 अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल किया जाएगा. शेयर 8 अक्टूबर को NSE और BSE पर लिस्ट होंगे.

विशेषज्ञों के अनुसार, शील बायोटेक का यह आईपीओ कृषि और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर हो सकता है. कंपनी के मजबूत व्यवसाय मॉडल और नई तकनीकों पर आधारित समाधान इसे निवेश के लिए आकर्षक बनाते हैं.

इस आईपीओ में भाग लेकर निवेशक न केवल कृषि क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं का हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि लंबे समय में अच्छा रिटर्न हासिल करने की संभावना भी बना सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम क्षमता के अनुसार ही इस आईपीओ में आवेदन करें.

