घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

नई दिल्ली: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत उत्साहजनक रही. मेटल और ऑटो शेयरों में खरीदारी से बेंचमार्क इंडेक्स को मजबूत सपोर्ट मिला. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 240 अंक चढ़कर 80,100 के ऊपर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 65 अंकों की तेजी के साथ 24,820 के ऊपर ट्रेड कर रहा था. बैंक निफ्टी हल्की तेजी के साथ 54,160 के आसपास कारोबार कर रहा था. मिड और स्मॉलकैप शेयरों में भी सीमित खरीदारी देखी गई.

ट्रंप-पीएम मोदी बयान और BRICS बैठक

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “बेहतरीन प्रधानमंत्री और अच्छा दोस्त” बताया. इस पर पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी और भारत-अमेरिका के बीच दूरदर्शी एवं ग्लोबल पार्टनरशिप को अहम करार दिया. इसी बीच आज ब्राजील में BRICS देशों की वर्चुअल बैठक होने जा रही है, जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर हिस्सा लेंगे. इस बैठक में ट्रंप की टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी पर भी चर्चा होगी, जिसका असर ग्लोबल ट्रेड मार्केट और भारतीय निवेशकों की धारणा पर पड़ सकता है.

अमेरिकी रोजगार आंकड़ों का असर

हालिया अमेरिकी रोजगार आंकड़े कमजोर आने से फेडरल रिजर्व की ओर से रेट कट की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इसके चलते अमेरिकी बॉन्ड यील्ड गिरकर पांच महीने के निचले स्तर 4% तक पहुंच गई. यह ट्रेंड वैश्विक निवेशकों के लिए अहम संकेतक है और डाओ व नैस्डैक जैसे प्रमुख अमेरिकी इंडेक्स पर सीधा प्रभाव डाल सकता है.

गोल्ड और कच्चा तेल में उतार-चढ़ाव

कमोडिटी मार्केट में भी सोमवार को बड़ा मूवमेंट देखने को मिला. सोना 1,400 रुपये उछलकर 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और यह अब तक का नया उच्च स्तर है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड 3,655 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचा. दूसरी ओर कच्चा तेल 66 डॉलर प्रति बैरल के नीचे फिसल गया है, क्योंकि ओपेक प्लस ने अक्टूबर में प्रोडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया है.