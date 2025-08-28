मुंबई: गुरुवार को शेयर बाजार कमजोर शुरुआत के साथ खुले. वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार पर टैरिफ टेंशन का दबाव साफ नजर आया. ओपनिंग के बाद सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 145 अंकों की गिरावट के साथ 24,600 के नीचे फिसल गया. बैंक निफ्टी में भी 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. बाजार का सेंटिमेंट 73% Bearish बना रहा, वहीं वॉलेटिलिटी इंडेक्स (India VIX) करीब 6% चढ़ गया.

सेक्टोरल दबाव, कुछ शेयरों में तेजी

निफ्टी पर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. IT, NBFC, रियल्टी, मेटल, फार्मा और प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी रही. निफ्टी-50 के 50 में से सिर्फ 11 शेयर हरे निशान में रहे. Hero Moto, Eternal, Asian Paints, Eicher Motors और HUL जैसे स्टॉक्स में तेजी दिखी, जबकि HCL Tech, Shriram Finance, HDFC Bank, Jio Finance और Power Grid में भारी गिरावट रही.

अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले मिले-जुले संकेत

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी का माहौल देखने को मिला. डाओ जोंस दो दिन में करीब 283 अंक मजबूत हुआ, नैस्डैक 141 अंक चढ़ा और S&P रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ. एशियाई बाजारों में GIFT निफ्टी 80 अंक गिरकर 24,650 के करीब रहा, जबकि डाओ फ्यूचर्स सपाट और निक्केई 50 अंक ऊपर रहा.

अमेरिकी टैरिफ पर नरमी, भारत को राहत की उम्मीद

बाजार के लिए अहम ट्रिगर अमेरिकी वित्त मंत्री का नरम रुख रहा. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार से भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू हो गए हैं, लेकिन भारत-अमेरिका के बीच बातचीत जारी है. सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा. खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार 40 देशों में आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

ब्लॉक डील्स और बड़े सौदे

इक्विटी मार्केट में गुरुवार को ब्लॉक डील्स की भरमार रही. विदेशी निवेशकों (FIIs) ने मंगलवार को ₹7,784 करोड़ की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने ₹7,060 करोड़ की खरीदारी की.

Interglobe Aviation (IndiGo): कंपनी में करीब ₹7,000 करोड़ की ब्लॉक डील संभव, जिसमें प्रमोटर्स 3.1% हिस्सेदारी ₹5,808 फ्लोर प्राइस पर बेच सकते हैं.

Adani Group: Ambuja Cements में 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी, लगभग ₹15,000 करोड़ जुटाकर कर्ज घटाने की योजना.

डेरिवेटिव मार्केट और एक्सपायरी अपडेट

आज डेरिवेटिव मार्केट में कई अहम एक्सपायरी रही. ABFRL, Adani Gas, Granules और Poonawalla Fincorp समेत 8 शेयरों का F&O में यह आखिरी दिन था. निफ्टी और बैंक निफ्टी की गुरुवार वाली आखिरी एक्सपायरी के बाद अब सितंबर सीरीज से इनकी एक्सपायरी मंगलवार को होगी. वहीं, सेंसेक्स की एक्सपायरी गुरुवार को तय की गई है.

कमोडिटी मार्केट का हाल

सोना: अंतरराष्ट्रीय बाजार में $20 उछलकर $3,450 के पार, घरेलू बाजार में ₹400 बढ़कर ₹1,01,500 पर बंद.

चांदी: ₹200 की मजबूती के साथ ₹1,16,000 के पार.

कच्चा तेल: $67 प्रति बैरल के ऊपर सुस्त कारोबार.

कुल मिलाकर, गुरुवार की वीकली एक्सपायरी पर बाजार पर अमेरिकी टैरिफ टेंशन और एफआईआई की बिकवाली का दबाव हावी रहा. हालांकि, सरकार और अंतरराष्ट्रीय संकेतों से कुछ राहत की उम्मीद बनी हुई है.

