शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ, सेंसेक्स 329 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,967 पार - SHARE MARKET CLOSING BELL

सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. सेंसेक्स 329 अंक बढ़कर 81,635.91 और निफ्टी 97.65 अंक बढ़कर 24,967.75 पर बंद हुआ.

सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 3:56 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 5:07 PM IST

मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीद से हरे निशान पर बंद हुए. आईटी क्षेत्र के शेयरों में भारी खरीदारी देखी गई, जबकि रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे गिरकर 87.58 (अनंतिम) पर बंद हुआ.

सेंसेक्स और निफ्टी का प्रदर्शन
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 329.06 अंक या 0.40 प्रतिशत उछलकर 81,635.91 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 492.21 अंक या 0.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,799.06 अंक का उच्चतम स्तर भी छुआ. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 97.65 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 24,967.75 अंक पर बंद हुआ.

प्रमुख कंपनियों का हाल

  • लाभ में रहीं: इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, मारुति और टाइटन.
  • पिछड़ने वाले शेयर: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक.

आईटी शेयरों में निवेशकों की बढ़ती रुचि ने बाजार को मजबूती दी.

वैश्विक बाजार का प्रभाव
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225, शंघाई का SSE कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक सकारात्मक रहे. वहीं, यूरोपीय बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुए थे, जिसमें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.89%, नैस्डैक कंपोजिट 1.88% और एसएंडपी 500 1.52% की बढ़त दर्ज की गई.

फेड ब्याज दरों में कटौती से बाजार को सहारा
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि सितंबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती और अमेरिका में 10 साल की ब्याज दरों में गिरावट की उम्मीद से घरेलू बाजार में सकारात्मकता का माहौल बना. इसके अलावा, उपभोग मांग बढ़ाने के लिए प्रस्तावित जीएसटी युक्तिकरण और अच्छा मानसून भी घरेलू बाजार में निवेशकों का विश्वास बनाए रखने में मदद कर रहा है.

कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों का रुझान
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.34 प्रतिशत बढ़कर 67.96 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने शुक्रवार को 1,622.52 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. शुक्रवार को सेंसेक्स 693.86 अंक या 0.85 प्रतिशत गिरकर 81,306.85 पर और निफ्टी 213.65 अंक या 0.85 प्रतिशत गिरकर 24,870.10 पर बंद हुआ था.

