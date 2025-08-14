मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए. सेंसेक्स में 58 अंकों की बढ़ोतरी हुई और यह 80,597 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 11.95 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 24,631 के स्तर पर बंद हुआ.

गुरुवार की सुबह सेंसेक्स 80,625 के लेवल पर खुला और दिन के दौरान उतार-चढ़ाव के बाद 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. निफ्टी 50 ने सुबह 24,607 के स्तर पर ओपनिंग दी और दिन के अंत में 0.04 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,631 के स्तर पर बंद हुआ.

हालांकि, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने कमजोर प्रदर्शन किया. मिडकैप 0.17 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ, जबकि स्मॉलकैप 0.58 प्रतिशत नीचे गया. विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों ने बड़े और स्थिर शेयरों को प्राथमिकता दी, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए.

टॉप गेनर्स और लूजर्स

निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आईटी सेक्टर की कंपनी विप्रो सबसे ऊपर रही, जिसमें 2.14 प्रतिशत की तेजी आई. इसके बाद इटरनल में 1.94 प्रतिशत, एचडीएफसी लाइफ में 1.57 प्रतिशत, इंफोसिस में 1.48 प्रतिशत और एशियन पेंट्स में 1.14 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

सबसे ज्यादा नुकसान मेटल सेक्टर की कंपनी टाटा स्टील को हुआ, जिसमें 3 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके बाद अडानी पोर्ट्स में 1.47 प्रतिशत, टेक महिंद्रा में 1.31 प्रतिशत, हीरो मोटोकॉर्प में 1.28 प्रतिशत और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.02 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.

सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर

सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे अधिक नुकसान मेटल सेक्टर की कंपनियों को हुआ, जिससे निफ्टी मेटल 1.39 प्रतिशत गिरा. इसके बाद निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.91 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.78 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.76 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.64 प्रतिशत और निफ्टी मीडिया 0.53 प्रतिशत नीचे गया.

सबसे अधिक फायदा निफ्टी आईटी को हुआ, जिसमें 0.40 प्रतिशत की बढ़त रही. इसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.36 प्रतिशत और निफ्टी बैंक 0.29 प्रतिशत ऊपर आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि गुरुवार का हल्का उछाल निवेशकों के मध्यम रुझान और वैश्विक संकेतों के आधार पर आया. हालांकि, मिड और स्मॉलकैप शेयरों में दबाव जारी रहा, जिससे छोटे निवेशक सतर्क दिखे.

