मुंबई: आज गुरुवार को कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई का सेंसेक्स 150.30 अंक यानी 0.19 फीसदी की बढ़त के साथ 80,718.01 के स्तर पर बंद हुआ. इसी तरह से निफ्टी 19.25 अंक (0.08 फीसदी) की बढ़त के साथ 24,734.30 के स्तर पर क्लोज हुआ. आज बाजार में जीएसटी की घोषणाओं का असर दिखा, मगर बाजार बंद होते-होते वो मामूली बढ़त के साथ क्लोज हुआ.

इस तरह से इस हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. बीएसई सेंसेक्स 150.30 अंक उछल कर 80,718.01 अंक पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 19.25 अंक की बढ़त के साथ 24,715.05 पर जाकर रुका.

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरकर 88.16 (अनंतिम) पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरकर 88.16 (अनंतिम) पर बंद हुआ।

इससे पहले आज सुबह बीएसई सेंसेक्स 647.27 प्वाइंट्स यानी 0.80% की तेजी के साथ 81,214.98 पर ट्रेड कर रहा था. वहीं निफ्टी-50, 194.65 प्वाइंट्स यानी 0.79% ऊपर उठकर 24,909.70 पर खुला था.

आज के शेयर मार्केट का सच ये रहा कि शेयर मार्केट ने यू-टर्न ले लिया. सेंसेक्स दिन के हाई से 750 अंक गिरकर बंद हुआ. इस तरह से निवेशकों के ₹1.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए.

बता दें कि गुरुवार को स्टॉक मार्केट में उठापटक देखने को मिली. GST सुधारों की खुशी में सेंसेक्स और निफ्टी ने मजबूत शुरुआत की और खुलते ही करीब 1 प्रतिशत तक उछल गए. हालांकि दोपहर बाद तेज मुनाफावसूली ने पूरा माहौल गमगीन कर दिया. इस तरह से बाजार में शुरुआती जोश थम गया. इस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी लंबी-चौड़ी बढ़त के बावजूद मामूली उछाल के साथ बंद हुए.

सेक्टोरल शेयरों का मिलाजुला हाल रहा. निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.81% की तेजी के साथ टॉप सेक्टोरल गेनर बना. FMCG इंडेक्स 0.18% मजबूती के साथ क्लोज हुए. हालांकि ये हरियाली अधिक देर तक नहीं टिकी. इसके साथ ही दोनों इंडेक्स ने दिन की अच्छी बढ़त को गवां दिया.

सुबह 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 23 कंपनियां ग्रीन जोन में खुली थीं. बजाज फाइनेंस, एमएंडएम और अल्ट्राटेक सीमेंट में तेजी देखी गई. वहीं एटर्नल, एनटीपीसी में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई.