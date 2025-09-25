फेस्टिव सीजन के बीच बदलने जा रही आपकी जिंदगी, ये नियम आपकी जेब पर डालेंगे असर
अक्टूबर महीने का पहला दिन नजदीक आ रहा है. ऐसे में तमाम बदलावों के लिए तैयार हो जाइये, पढ़ें खबर.
Published : September 25, 2025 at 12:31 PM IST
हैदराबाद: सितंबर का महीना खत्म होने की कगार पर है. इसके बाद अक्टूबर महीने की शुरुआत होगी. वहीं, हर महीने की पहली तारीख जैसे-जैसे पास आती है, लोगों को चिंता सताने लगती है अब नए महीने में कौने से नए नियम आने वाले हैं, जो इनकी जिंदगी को प्रभावित करेगा. ये बदलाव सभी की जेबों पर असर डालती है. लोगों को कुछ दबाव भी सहने पड़ते हैं.
बता दें, 1 अक्टूबर बुधवार से तमाम नियम बदल रहे हैं या फिर नए नियम लागू होने जा रहे हैं. आपको इन नियमों के बारे में सिलसिलेवार बता रहें हैं. जानिए विस्तार से.
LPG और CNG के दाम
हर महीने के पहले दिन सरकारी कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम अपडेट करती हैं. नए दाम भी उसी दिन से लागू हो जाते हैं. जानकारी के मुताबिक गैस कंपनियों ने सितंबर महीने में करीब 51 रुपये 50 पैसे की कटौती की थी. ये कटौती कमर्शियल गैस पर की गई थी. घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं. अब देखना होगा कि इस महीने कितने दाम कम होते हैं.
UPI पेमेंट में भी होंगे बदलाव
अक्टूबर महीने के पहले दिन यानि 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई पेमेंट में भी बदलाव देखने को मिलेंगे. बता दें, कोई भी व्यक्ति गूगल पे, फोन-पे और भी अन्य ऐप के जरिए किसी से भी सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे. नए नियमों के मुताबिक UPI 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या पुल ट्रांजैक्शन फीचर को बंद करने जा रहा है. पहले आप इस फीचर की मदद से किसी से भी पेमेंट रिक्ववेस्ट करके पैसे मंगवा सकते थे. NPCI ने बढ़ते फॉड मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है. इससे यूपीआई पेमेंट सुरक्षित होगा.
EPFO की सौगात
फेस्टिव सीजन के बीच में करोड़ों पीएफ मेंबर्स को बड़ी सौगात दे सकती है. बता दें, अगले महीने अक्टूबर में ईपीएफओ बोर्ड की एक बैठक होने वाली है, जिसमें यह प्रस्ताव रखा जा सकता है कि पीएफ अकाउंट होल्डर अपने खाते से रकम एटीएम से निकाल सकें. वहीं, न्यूनतम पेंशन को लेकर भी सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है. अभी तक सभी मेंबर्स को 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है. इसे बढ़ाकर 1,500 या फिर 2,500 तक किया जा सकता है. वही, बोर्ड अपनी नई डिजिटल सेवा EPFO 3.0 भी शुरू कर सकता है.
एक पैन कार्ड से कई स्कीम में निवेश की सुविधा
अक्टूबर महीने से अब एक ही पैन कार्ड से कई स्कीमों में निवेश की सुविधा मिलने जा रही है. पीएफआरडीए ने नए मल्टीपल स्कीम फेमवर्क के तहत यह सुविधा देने जा रहा है. अभी तक केवल एक पैन कार्ड से केवल एक ही स्कीम में निवेश कर सकते थे.
ट्रेन के टिकट बुक करने के नियमों में भी बदलाव
1 अक्टूबर से रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम लेकर आ रहा है. टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट वे लोग ही टिकट बुक कर पाएंगे, जिनके आईआरसीटीसी अकाउंट आधार कार्ड से जुड़े होंगे. यह नियम साधारण टिकटब बुकिंग ले लिए हैं. पहले यह नियम सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए थे.
NPS के नियमों में भी फेरबदल
नए महीने से पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एनपीएस के नियमों में बदलाव की बात कही है. नए नियमों के अनुसार अब गैर सरकारी सेक्टर के भी कर्मचारी समेत तमाम लोग एक ही पैन कार्ड के जरिए कई स्कीमों में निवेश कर सकेंगे.
ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम होंगे लागू
केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए कानून लागू किए हैं. राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इस कानून को अपनी मंजूरी दे दी है. धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार ने इसे लागू किया है.
बैंकों में नहीं होंगे कामकाज
अक्टूबर महीने में कई त्योहार और पर्व हैं. जिनके चलते बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर महीने की हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है. जानकारी के मुताबिक इस महीने करीब 20 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी. हालांकि ये छुट्टियां राज्य और उनके त्योहारों पर निर्भर करेंगी.
