सितंबर 2025 में मुद्रास्फीति 1.54 प्रतिशत; केरल और अन्य राज्यों में कीमतों का दबाव बढ़ा

नकारात्मक वृद्धि वाले राज्य: कुछ राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में कीमतों में गिरावट का अनुभव किया. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट देखी गई. इसमें मुद्रास्फीति नकारात्मक 0.61 प्रतिशत थी. असम और बिहार में भी 0.56 प्रतिशत और 0.51 प्रतिशत की अपस्फीति दर्ज की गई, जबकि तेलंगाना में 0.15 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई.

हिमाचल प्रदेश में 2.74 प्रतिशत, उत्तराखंड में 2.25 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 1.97 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 1.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई. ये आंकड़े स्थानीय मूल्य दबावों का संकेत देते हैं. ये संभवतः क्षेत्रीय आपूर्ति समस्याओं, मांग के रुझानों या क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों से प्रेरित हैं.

जम्मू और कश्मीर में यह दर 4.38 प्रतिशत रही. वहीं कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में मुद्रास्फीति क्रमशः 3.33 प्रतिशत, 3.06 प्रतिशत और 2.77 प्रतिशत रही.

राष्ट्रीय औसत से ऊपर वाले राज्य: सितंबर 2025 में, कई राज्यों ने राष्ट्रीय औसत 1.54 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति दर दर्ज की. केरल में कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति 9.05 प्रतिशत दर्ज की गई.

इस तरह से ये अगस्त से 53 आधार अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्शाती है. यह जून 2017 के बाद से दर्ज की गई सबसे कम समग्र मुद्रास्फीति है. इससे सामान्य मूल्य के मोर्चे पर कुछ राहत मिली है.

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति दर 1.54 प्रतिशत रही.

विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय मुद्रास्फीति मध्यम बनी हुई है, लेकिन कुछ राज्यों में उच्च मूल्य स्तर अभी भी आबादी के कुछ वर्गों, खासकर कम या निश्चित आय वाले लोगों के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं.

नई दिल्ली: सितंबर 2025 में मुद्रास्फीति 2024 के इसी महीने की तुलना में 1.54 प्रतिशत रही, जो आरबीआई के लक्ष्य सीमा के भीतर रही. हालांकि 9 राज्यों में मुद्रास्फीति दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई. केरल 9.05 प्रतिशत के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा. उसके बाद जम्मू और कश्मीर 4.38 प्रतिशत और कर्नाटक 3.3 प्रतिशत के साथ शीर्ष तीन राज्यों में रहे.

ये रुझान या तो उपभोक्ता मांग में गिरावट या उन क्षेत्रों में विशेष रूप से खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की मजबूत आपूर्ति की स्थिति की ओर इशारा करते हैं. खाद्य कीमतों का रुझान और भी अधिक चौंकाने वाला है.

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) ने पिछले साल के इसी महीने की तुलना में -2.28% की अपस्फीति दिखाई. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में -2.17% और शहरी क्षेत्रों में -2.47% थी. यह तीव्र गिरावट पिछले महीने से 164 आधार अंकों की गिरावट के आधार पर आई. इस तरह से दिसंबर 2018 के बाद से ये सबसे कम खाद्य मुद्रास्फीति बनाती है.

अनुभवी अर्थशास्त्री और सेवानिवृत्त जेएनयू प्रोफेसर अरुण कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रत्येक राज्य में सीपीआई एक उपभोग टोकरी पर आधारित है. इसमें विशिष्ट वस्तुएं और उनकी संबंधित कीमतें शामिल हैं. ये कीमतें अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं.

उदाहरण के लिए, केरल में, कुछ वस्तुओं की कीमतें राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं. जब हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति कम हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कीमतें गिर रही हैं. बल्कि, इसका मतलब है कि जिस दर से कीमतें बढ़ रही हैं वह धीमी हो रही है. कीमतें अब भी बढ़ रही हैं, बस पहले जितनी तेजी से नहीं.

बीते साल की कीमतों की तुलना में यह निरंतर वृद्धि, कम आय वाले लोगों को असमान रूप से प्रभावित करती है. परिणामस्वरूप सीमित आय वाले व्यक्ति या जो बेरोजगार हैं, उन्हें अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जिन राज्यों में मुद्रास्फीति दर नकारात्मक है, वहां स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर मानी जा सकती है.

मुद्रास्फीति और जीएसटी प्रभाव: जब उनसे पूछा गया कि क्या जीएसटी सुधार मुद्रास्फीति पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो उनका जवाब था कि यह मुख्य रूप से निम्न-आय वर्ग को प्रभावित करेगा. वहीं पैकेज्ड सामानों पर जीएसटी कम किया गया है. यह मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र को प्रभावित करता है.

असंगठित क्षेत्र, जो बड़ी संख्या में कम आय वाले श्रमिकों को रोजगार देता है, जीएसटी परिवर्तनों से कम लाभान्वित होता है. चूंकि संगठित क्षेत्र में कीमतें गिरती हैं. अब उपभोक्ता जो पहले असंगठित क्षेत्र पर निर्भर थे, वे ब्रांडेड वस्तुओं के पैकेज्ड सामान खरीदने की ओर रुख कर सकते हैं.

यह बदलाव असंगठित क्षेत्र के लिए व्यवसाय को कम कर सकता है, जिससे संभावित रूप से नौकरी छूट सकती है और आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदान पर रहने वालों की आय कम हो सकती है.

दिसंबर में संभावित दर में कटौती आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, कई अन्य श्रेणियों में साल-दर-साल मुद्रास्फीति प्रिंट में क्रमिक वृद्धि दर्ज करने के बावजूद, खाद्य और पेय पदार्थों में अनुमान से अधिक तेजी से अपस्फीति के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 1.4 प्रतिशत (81 महीने का निचला स्तर) रह गई.

उदाहरण के लिए, सितंबर 2025 में विविध वस्तुओं की मुद्रास्फीति बढ़कर 5.35 प्रतिशत हो गई, जो सोने और चांदी की कीमतों में उछाल से और बढ़ गई. मॉनसून के जल्दी आने और खरीफ की बुवाई के लिए पर्याप्त बारिश होने के बावजूद, अगस्त 2025 के अंत और सितंबर 2025 की शुरुआत में देश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

उन्होंने आगे कहा कि अक्टूबर 2025 में सामान्य से अधिक बारिश के आईएमडी के पूर्वानुमान के कारण खरीफ फसल की कटाई और पैदावार पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी नज़र रखी जा सकती है.

आईसीआरए को यह भी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 2.6 प्रतिशत रहेगी, जो जीएसटी युक्तिकरण के साथ-साथ निरंतर सौम्य खाद्य कीमतों से कम हो जाएगी.

अदिति नायर ने यह भी कहा कि दिसंबर 2025 में अंतिम 25 बीपीएस दर में कटौती संभव है, इसकी समय-सीमा क्रेडिट बाजार में संचयी 100 बीपीएस दर कटौती के आगे प्रसारण की डिग्री के साथ-साथ जीएसटी रीजिग और टैरिफ के विकास निहितार्थ पर निर्भर करेगी.

हम उम्मीद करते हैं कि अपेक्षित विकास प्रक्षेपवक्र में नीचे की ओर संशोधन दर में कटौती के फैसले को संचालित करेगा, न कि सौम्य सीपीआई मुद्रास्फीति दृष्टिकोण, जिसमें बाद में कर नीति में बदलाव और कमजोर मांग से प्रेरित होगा. जीएसटी कटौती से मुद्रास्फीति कम हो सकती है, जबकि केयर रेटिंग का मानना ​​​​है कि जीएसटी दरों के हालिया युक्तिकरण से समग्र मुद्रास्फीति के माहौल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.

खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी और मांग-पक्ष के दबावों के नियंत्रित रहने के साथ, हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 के लिए औसत मुद्रास्फीति 2.4% रहेगी. मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से, मुद्रास्फीति में नरमी, बढ़ती बाहरी चुनौतियों और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को लेकर अनिश्चितताओं के बीच, आरबीआई को आर्थिक विकास को सहारा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करती है. यदि विकास संकेतक कमजोर पड़ते हैं, तो नवीनतम मुद्रास्फीति के आंकड़े दिसंबर में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की संभावित कटौती का रास्ता खोल रहे हैं.