सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान में, निफ्टी आईटी 1.7% उछला; इंफोसिस और विप्रो के शेयर सबसे ज्यादा बढ़े

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को शुरुआती कारोबार में मजबूती के साथ खुला. सेंसेक्स 355 अंक या 0.44% की तेजी के साथ 81,142 पर और निफ्टी 99 अंक या 0.40% बढ़कर 24,873 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 1.7% की मजबूती के साथ रैली का नेतृत्व किया.

आईटी शेयरों में मजबूती

निफ्टी आईटी इंडेक्स की तेजी में इंफोसिस के शेयर प्रमुख रहे, जो 3.35% बढ़कर कारोबार कर रहे थे. कंपनी ने अगले महीने अपने नतीजों के साथ शेयर बायबैक पर विचार करने की घोषणा की. विप्रो के शेयर भी 2.36% मजबूत हुए. इसके अलावा टेक महिंद्रा, टीसीएस और बजाज फिनसर्व जैसे बड़े आईटी शेयर भी हरे निशान में बंद हुए.

अन्य सेक्टर्स की स्थिति

सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी फार्मा 0.47% और निफ्टी ऑटो 0.21% की बढ़त के साथ हरे निशान में रहे. दूसरी ओर, टाइटन कंपनी, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स जैसे शेयर लाल निशान में बंद हुए. ब्रोडकैप इंडेक्स में अधिक बदलाव नहीं देखा गया, निफ्टी मिडकैप 100 मामूली 0.05% बढ़ा जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.01% की हल्की गिरावट आई.

विश्लेषकों की राय

विश्लेषकों ने कहा कि निफ्टी ने दैनिक चार्ट पर छोटी लाल कैंडल के साथ लंबी अपर शैडो बनाई है, जो बाजार में कंसॉलिडेशन और अस्थिरता को दर्शाता है. 24,900–25,000 का ज़ोन एक कठिन स्तर है, जबकि समर्थन 24,620 पर बना हुआ है. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा, “24,870 के परीक्षण पर तेजी का मोमेंटम गायब हो गया, लेकिन तकनीकी संकेत आगे बढ़त की संभावना दिखा रहे हैं. 24,730–24,870 के ऊपर क्लोज़ देखने की जरूरत है.”