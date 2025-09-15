ETV Bharat / business

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

सांकेतिक फोटो ( getty image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 15, 2025 at 9:51 AM IST | Updated : September 15, 2025 at 10:25 AM IST 2 Min Read

मुंबई: सप्ताह की शुरुआत भारतीय शेयर बाज़ार ने हल्की बढ़त के साथ की, लेकिन निवेशक सतर्क बने हुए हैं क्योंकि इस हफ्ते दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों की अहम नीतिगत बैठकें होने जा रही हैं. निफ्टी 50 इंडेक्स 25,118.90 पर खुला, जिसमें 4.90 अंकों यानी 0.02% की मामूली बढ़त रही. वहीं, बीएसई सेंसेक्स ने 20.81 अंकों या 0.03% की बढ़त के साथ 81,925.51 पर कारोबार की शुरुआत की. वैश्विक दबाव और फेड की बैठक पर नज़र

बैंकिंग और मार्केट विशेषज्ञ अजय बागा ने कहा, “यह हफ्ता बेहद अहम है क्योंकि 16 केंद्रीय बैंक नीतिगत फैसले लेंगे. भू-राजनीतिक तनाव, नीतिगत अस्थिरता और इंडोनेशिया से लेकर यूके तक के विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी फेड की बैठक मुख्य आकर्षण रहेगी. भारतीय बाज़ार फेड की दरों में कटौती का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे डॉलर कमजोर होगा और उभरते बाज़ारों में पूंजी प्रवाह बढ़ेगा.” सेक्टोरल और मिडकैप-स्मॉलकैप इंडेक्स

एनएसई के ब्रॉडर इंडेक्स मिश्रित रुख दिखा रहे हैं. निफ्टी 100 मामूली गिरावट में रहा, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 में हल्की बढ़त दर्ज हुई. निफ्टी आईटी 0.63% टूटा

निफ्टी फार्मा 0.83% नीचे

निफ्टी ऑटो 0.36% चढ़ा

निफ्टी रियल्टी 0.51% उछला

निफ्टी मेटल 0.26% मजबूत

निफ्टी एफएमसीजी हरे निशान में सपाट

निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.05% ऊपर

एक्सपर्ट्स की राय

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख सिद्धार्थ खे़मका ने कहा कि कमजोर अमेरिकी जॉब डेटा के बाद 25 बीपीएस फेड रेट कट की उम्मीद की जा रही है. उन्होंने कहा, “केंद्रीय बैंकों की बैठकों से उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, जबकि भारत-अमेरिका ट्रेड वार्ता में प्रगति से निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है.” शुरुआती कारोबार में टॉप गेनर्स-लूजर्स

निफ्टी 50 के प्रमुख शेयरों में Zomato (Eternal), हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर्स रहे. वहीं डॉ. रेड्डीज लैब, इन्फोसिस, सन फार्मा और एचडीएफसी लाइफ शुरुआती नुकसान वाले शेयरों में शामिल रहे. तकनीकी दृष्टिकोण

SEBI रजिस्टर्ड विश्लेषक सुनील गुर्जर के अनुसार, निफ्टी ने पिछले हफ्ते लगातार बुलिश कैंडल बनाई है, जिससे खरीदारी की रुचि बढ़ी है. 25,200 का स्तर मज़बूत रेजिस्टेंस है और इसके पार निकलने पर तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है. एशियाई बाज़ारों का हाल

अन्य एशियाई बाज़ारों में जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.88% की बढ़त के साथ खुला. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.52% चढ़ा, जबकि ताइवान का वेटेड इंडेक्स 0.33% गिरा. हांगकांग का हैंगसेंग 0.47% ऊपर और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.03% की गिरावट के साथ सपाट रहा. यह भी पढ़ें- IPO से पहले OYO का मास्टर प्लान, Sunday Hotels के जरिए प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ी छलांग

Last Updated : September 15, 2025 at 10:25 AM IST