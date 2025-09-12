सेंसेक्स 203 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,000 के ऊपर खुला, शेयर बाजार में तेजी
इंफोसिस, टीसीएस, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक और टाटा मोटर्स ने मजबूत प्रदर्शन किया. वहीं अल्ट्राटेक, आईटीसी, एचयूएल और एचडीएफसी जैसे शेयरों पर दबाव देखा गया.
Published : September 12, 2025 at 9:53 AM IST
मुंबई: कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 203.44 अंक यानी 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,752.17 पर खुला. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 70.50 अंक यानी 0.28 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,076.00 पर पहुंच गया. शुरुआती कारोबार में ही बाजार का रुख सकारात्मक बना रहा और निवेशकों के बीच उत्साह दिखा.
शुरुआती कारोबार का माहौल
निफ्टी की कंपनियों में शुरुआती दौर में 1,606 शेयरों में तेजी देखने को मिली, जबकि 565 शेयरों में गिरावट रही और 181 शेयर स्थिर बने रहे. सेंसेक्स की कंपनियों में इंफोसिस, टीसीएस, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक और टाटा मोटर्स ने मजबूत प्रदर्शन किया. वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, एचयूएल और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों पर दबाव देखा गया.
प्री-ओपनिंग सत्र
शुक्रवार सुबह प्री-ओपनिंग सत्र में भी बाजार ने सकारात्मक रुख बनाए रखा. सेंसेक्स 196.44 अंक की बढ़त के साथ 81,745.17 पर और निफ्टी 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,066.05 पर पहुंच गया था. इससे संकेत मिला था कि दिन की शुरुआत मजबूती के साथ होगी.
रुपये की चाल
विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया शुक्रवार सुबह अपेक्षाकृत स्थिर रहा. यह 88.40 प्रति डॉलर पर खुला. एक दिन पहले यानी गुरुवार को रुपया 88.12 पर खुला था और 88.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. रुपये की चाल फिलहाल सीमित दायरे में ही नजर आ रही है.
पिछले दिन का हाल
गुरुवार (11 सितंबर) को बाजार ने गिरावट के साथ शुरुआत की थी. उस समय सेंसेक्स 41.30 अंक टूटकर 81,383.85 और निफ्टी 16.65 अंक गिरकर 24,956.45 पर खुला था. हालांकि, कारोबार के अंत में बाजार ने वापसी की और सेंसेक्स 123.58 अंक की बढ़त के साथ 81,548.73 पर तथा निफ्टी 32.40 अंक की तेजी के साथ 25,005.50 पर बंद हुआ था.
कुल मिलाकर, कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती से शुरुआत की है. वैश्विक संकेतों के साथ-साथ आईटी और ऑटो सेक्टर में तेजी ने बाजार को सहारा दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विदेशी बाजारों में स्थिरता बनी रहती है, तो भारतीय बाजार आने वाले दिनों में और मजबूती हासिल कर सकते हैं.
