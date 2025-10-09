ETV Bharat / business

शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 398 अंक चढ़ा, निफ्टी 25181 के ऊपर हुआ बंद

Published : October 9, 2025 at 4:21 PM IST | Updated : October 9, 2025 at 4:30 PM IST

मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में मजबूती देखने को मिली, जब बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने विदेशी निवेशकों की खरीदारी और आईटी व रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में खरीद के चलते हाल की गिरावट से उबरते हुए तेजी दिखाई. सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूती

बीएसई सेंसेक्स में 398.44 अंक या 0.49 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह 82,172.10 के स्तर पर बंद हुआ. दिन के दौरान सेंसेक्स ने उच्चतम स्तर 82,247.73 तक छूते हुए 474.07 अंक की तेजी भी दिखाई. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में 135.65 अंक या 0.54 प्रतिशत की बढ़त रही और यह 25,181.80 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार हरे निशान पर बंद (ETV Bharat) आईटी और ब्लू-चिप शेयरों का दबदबा

आईटी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी ने रैली को मजबूती दी. एचसीएल टेक, टीसीएस, इंफोसिस और टेक महिंद्रा के शेयर बढ़त में रहे. टीसीएस अपने त्रैमासिक नतीजे बाजार बंद होने के बाद घोषित करने वाला है, जिससे निवेशकों की उम्मीदें बढ़ी हैं. सेंसेक्स के अन्य प्रमुख गेनर में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सन फार्मा और टीसीएस शामिल थे. हालांकि, एक्सिस बैंक, टाइटन, मारुति और टाटा मोटर्स कमजोर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में शामिल रहे.

एफआईआई का सकारात्मक योगदान

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 81.28 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. यह प्रवाह बाजार में तेजी का एक बड़ा कारण रहा और बड़े शेयरों एवं आईटी शेयरों में खरीद को बढ़ावा दिया. टॉप लूजर्स (ETV Bharat) वैश्विक और अन्य बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में मिश्रित रुझान दिखा, जहां जापान का निक्की 225 और शंघाई SSE कंपोजिट सूचकांक मजबूत रहे, जबकि हांगकांग का हांगसेंग गिरावट में रहा. यूरोपीय बाजार मिश्रित रुझानों में कारोबार कर रहे थे, जबकि अमेरिकी बाजार बुधवार को ज्यादातर बढ़त के साथ बंद हुए. वैश्विक तेल बाजार में हल्की गिरावट रही, ब्रेंट क्रूड 0.23 प्रतिशत गिरकर 66.08 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा. टॉप गेनर्स (ETV Bharat) बाजार का संक्षिप्त अवलोकन

बुधवार को सेंसेक्स 153.09 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 81,773.66 पर और निफ्टी 62.15 अंक या 0.25 प्रतिशत गिरकर 25,046.15 पर बंद हुआ था. गुरुवार को बाजार में तेजी ने निवेशकों को राहत दी, और आईटी व ब्लू-चिप शेयरों में खरीदारी तथा विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने बाजार को मजबूती प्रदान की. विश्लेषकों का कहना है कि निकट भविष्य में बाजार रेन्ज-बाउंड रहने के साथ तेजी की संभावना रखता है, क्योंकि निवेशक त्रैमासिक परिणाम, वैश्विक आर्थिक संकेत और एफआईआई गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं. यह भी पढ़ें- करोड़ों EPFO मेंबर्स को 11 साल बाद मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पेंशन में होगी बढ़ोतरी! झमाझम मनेगी दीपावली

