ETV Bharat / business

निफ्टी पहली बार 25,000 के पार, निवेशकों में जोश, जानें टॉप गेनर्स-लूजर्स

सांकेतिक फोटो ( ians )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 6, 2025 at 4:15 PM IST | Updated : October 6, 2025 at 5:30 PM IST 2 Min Read

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन तेजी दर्ज की गई. आईटी और बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी के चलते बेंचमार्क सेंसेक्स 582.95 अंक यानी 0.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,790.12 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 183.4 अंक या 0.74 प्रतिशत बढ़कर 25,077 पर बंद हुआ. यह पहला मौका है जब निफ्टी ने 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को निर्णायक रूप से पार किया है. विश्लेषकों ने कहा कि निफ्टी का 25,000 स्तर को पार करना बाजार की संरचना को सकारात्मक बनाता है. उनके मुताबिक 25,000 अब एक मजबूत समर्थन स्तर होगा, जबकि अगला प्रतिरोध 25,200 और 25,500 अंकों पर देखने को मिल सकता है. बाजार हरे निशान पर बंद (ETV Bharat) बैंक निफ्टी ने भी मजबूती दिखाई. इसने गैप-अप के साथ शुरुआत की और पूरे सत्र में बढ़त बनाए रखी. सूचकांक 56,164 के इंट्रा-डे उच्च स्तर तक पहुंचा. विशेषज्ञों का कहना है कि अगला प्रतिरोध स्तर 56,300-56,500 के बीच है, जबकि समर्थन 55,500-55,821 के बीच रहेगा. व्यापक बाजारों ने भी इस रैली में भाग लिया. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.89 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.28 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई.

Last Updated : October 6, 2025 at 5:30 PM IST