निफ्टी पहली बार 25,000 के पार, निवेशकों में जोश, जानें टॉप गेनर्स-लूजर्स

आईटी और बैंकिंग शेयरों की तेजी से सेंसेक्स 583 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,000 पार. टीसीएस, टेक महिंद्रा बढ़े, धातु-एफएमसीजी शेयरों में गिरावट दर्ज.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 4:15 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन तेजी दर्ज की गई. आईटी और बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी के चलते बेंचमार्क सेंसेक्स 582.95 अंक यानी 0.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,790.12 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 183.4 अंक या 0.74 प्रतिशत बढ़कर 25,077 पर बंद हुआ. यह पहला मौका है जब निफ्टी ने 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को निर्णायक रूप से पार किया है.

विश्लेषकों ने कहा कि निफ्टी का 25,000 स्तर को पार करना बाजार की संरचना को सकारात्मक बनाता है. उनके मुताबिक 25,000 अब एक मजबूत समर्थन स्तर होगा, जबकि अगला प्रतिरोध 25,200 और 25,500 अंकों पर देखने को मिल सकता है.

टॉप लूजर्स
बाजार हरे निशान पर बंद (ETV Bharat)

बैंक निफ्टी ने भी मजबूती दिखाई. इसने गैप-अप के साथ शुरुआत की और पूरे सत्र में बढ़त बनाए रखी. सूचकांक 56,164 के इंट्रा-डे उच्च स्तर तक पहुंचा. विशेषज्ञों का कहना है कि अगला प्रतिरोध स्तर 56,300-56,500 के बीच है, जबकि समर्थन 55,500-55,821 के बीच रहेगा.

व्यापक बाजारों ने भी इस रैली में भाग लिया. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.89 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.28 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई.

सेंसेक्स में टीसीएस, टेक महिंद्रा, इटरनल, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे शेयर 3 प्रतिशत तक चढ़े और शीर्ष परफॉर्मर रहे. वहीं, ट्रेंट, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और टाइटन के शेयरों में गिरावट देखी गई.

क्षेत्रीय स्तर पर, आईटी शेयरों ने बढ़त की अगुवाई की. निफ्टी आईटी सूचकांक 2.28 प्रतिशत चढ़ा. इसके अलावा प्राइवेट बैंक, वित्तीय सेवाएं और स्वास्थ्य सेवा सूचकांक भी सकारात्मक बंद हुए. दूसरी ओर धातु, एफएमसीजी और मीडिया शेयर दबाव में रहे और 1 प्रतिशत तक गिर गए.

बाजार हरे निशान पर बंद
टॉप लूजर्स (ETV Bharat)

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत संस्थागत खरीदारी और आईटी शेयरों में तेजी ने बाजार की समग्र गति को मजबूत किया. उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले वित्तीय सेवाओं और आईटी क्षेत्रों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है.

बड़े बैंकों की मजबूत तिमाही अपडेट और आकर्षक मूल्यांकन से बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिली. वहीं, सीजीएचएस दरों में संशोधन के बाद अस्पताल शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई.

टॉप गेनर्स
टॉप गेनर्स (ETV Bharat)

कुल मिलाकर, मजबूत खरीदारी, सेक्टोरल मजबूती और सकारात्मक निवेशक भावना ने भारतीय शेयर बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया.

Last Updated : October 6, 2025 at 5:30 PM IST

