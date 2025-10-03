ETV Bharat / business

शुक्रवार को बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 223 अंक चढ़ा, जानें टॉप गेनर्स-लूजर्स

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ.

सांकेतिक फोटो
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 4:11 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 4:29 PM IST

मुंबई: शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ. कारोबार के दौरान खरीदारी का रुख खासतौर पर पीएसयू बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में देखा गया. बीएसई सेंसेक्स 223.86 अंक यानी 0.28 प्रतिशत बढ़कर 81,207.17 पर बंद हुआ. सत्र की शुरुआत में सेंसेक्स पिछले बंद स्तर 80,983.31 के मुकाबले 80,684.14 पर खुला था, लेकिन बैंकिंग और मेटल शेयरों में मजबूती से यह दिनभर ऊपर की ओर रहा और कारोबार के दौरान 81,251.99 का उच्च स्तर भी छू गया.

वहीं, एनएसई निफ्टी 57.95 अंक यानी 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,894.25 पर बंद हुआ. विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन रिकवरी दिखाई और अपने अहम 50-DMA स्तर 24,830 के ऊपर टिक गया.

बाजार हरे निशान पर बंद

डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनने से बाजार में सकारात्मक संकेत मिले हैं. पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद अब निफ्टी के 24,800 से ऊपर टिके रहने को रिकवरी का संकेत माना जा रहा है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में निफ्टी धीरे-धीरे 25,200 के स्तर की ओर बढ़ सकता है और अगर यह स्तर decisively पार होता है तो आगे का रास्ता 25,500 तक खुल सकता है.

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, पावरग्रिड, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, बीईएल, टाइटन, एशियन पेंट, एनटीपीसी और एसबीआई टॉप गेनर्स रहे. वहीं टेक महिंद्रा, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक और इटर्नल के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

टॉप गेनर्स

ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए. निफ्टी एफएमसीजी 65 अंक (0.12%), निफ्टी आईटी 44 अंक (0.13%), निफ्टी बैंक 241 अंक (0.44%) और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 44 अंक (0.17%) ऊपर बंद हुए. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी जारी रही. निफ्टी मिडकैप 100 में 473 अंक (0.83%) की तेजी आई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 122 अंक (0.69%) मजबूत होकर बंद हुआ.

टॉप लूजर्स

विदेशी मुद्रा बाजार की बात करें तो रुपया पिछले कुछ दिनों से सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है. हफ्ते की शुरुआत में ऐतिहासिक गिरावट के बाद भी अब तक रुपये की धारणा कमजोर बनी हुई है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दिलीप परमार के अनुसार, विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी रुपये पर दबाव बनाए हुए है.

हालांकि, घरेलू शेयर बाजार की रिकवरी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये को कुछ सहारा मिल सकता है. निकट भविष्य के लिए, USD-INR का सपोर्ट 88.40 पर है, जबकि ऊपर की ओर इसे 89.10 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है.

