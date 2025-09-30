ETV Bharat / business

शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 97 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,700 से नीचे, जानें टॉप गेनर्स-लूजर्स

बीएसई सेंसेक्स 97.32 अंक गिरकर 80,267.62 पर और एनएसई निफ्टी 23.80 अंक गिरकर 24,611.10 पर बंद हुआ.

शेयर बाजार लाल निशान में बंद (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 4:07 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 4:49 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ. बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में विदेशी फंडों की लगातार निकासी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के ब्याज दर निर्णय से पहले सतर्कता का असर देखने को मिला. यह लगातार आठवें कारोबारी सत्र में बाजार में गिरावट का सिलसिला रहा. विशेषज्ञों के अनुसार, बुधवार को आरबीआई के ब्याज दर निर्णय से पहले निवेशक सतर्क रहे.

बीएसई सेंसेक्स, जिसमें 30 प्रमुख कंपनियों के शेयर शामिल हैं, 97.32 अंक या 0.12 प्रतिशत गिरकर 80,267.62 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,677.82 के उच्चतम स्तर और 80,201.15 के निम्नतम स्तर को छुआ. आठ कारोबारी दिनों में सेंसेक्स लगभग 2,746.34 अंक या 3.30 प्रतिशत टूट चुका है. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 23.80 अंक या 0.10 प्रतिशत गिरकर 24,611.10 पर बंद हुआ.

सेक्टर के लिहाज से, नेट और बैंकिंग शेयरों में तेजी रही, जबकि रियल्टी और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा. सेंसेक्स की कंपनियों में आईटीसी, भारती एयरटेल, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, टाइटन और रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयर रहे. इसके विपरीत, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई.

एशियाई बाजारों में शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स सकारात्मक दायरे में बंद हुए, जबकि जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए. यूरोपीय बाजारों में मिला-जुला रुख देखा गया, जबकि अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए.

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का भाव 1 प्रतिशत गिरकर 67.29 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 2,831.59 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,845.87 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सोमवार को अपनी तीन दिवसीय बैठक शुरू की है और ब्याज दरों से संबंधित निर्णय बुधवार को घोषित किया जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले का असर सीधे बाजार पर पड़ सकता है, इसलिए निवेशक फिलहाल सतर्क हैं.

यह भी पढ़ें- स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट पर आज लगेगी मुहर, PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना पर होगा फैसला

