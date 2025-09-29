सोमवार को बाजार लाल निशान पर बंद, सेंसेक्स 61 अंक गिरा, देखें आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की पूरी लिस्ट
सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 61 अंक और निफ्टी 19 अंक गिरकर लाल निशान पर बंद हुआ.
Published : September 29, 2025 at 4:11 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 4:47 PM IST
मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने फ्लैट नोट पर कारोबार समाप्त किया. घरेलू प्रमुख सूचकांक दिनभर सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, क्योंकि निवेशक आरबीआई की आगामी मौद्रिक नीति निर्णय से पहले सतर्क मुद्रा में दिखे. बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि धातु और आईटी शेयरों ने बाजार को दबाया.
सेंसेक्स और निफ्टी का कारोबार: बीएसई सेंसेक्स 61.52 अंक या 0.08 प्रतिशत गिरकर 80,364.94 पर बंद हुआ. दिन की शुरुआत सेंसेक्स 80,588.77 के स्तर पर हरे निशान में हुई, जो पिछले सत्र के बंद स्तर 80,426.46 के मुकाबले थोड़ी बढ़त थी. दिन के दौरान सूचकांक ने 80,851.38 का उच्चतम और 80,248.84 का निम्नतम स्तर छुआ.
एनएसई निफ्टी भी 19.80 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,634.90 पर बंद हुआ.
विश्लेषकों के अनुसार, "भारतीय बाजार ने वैश्विक संकेतों की सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए हरे निशान में शुरुआत की, लेकिन पूरे सत्र में सीमित उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ. निफ्टी दिन भर 24,800 से 24,600 के बीच सीमित दायरे में रहा और अंत में दिन के बंद स्तर के करीब स्थिर हुआ."
शीर्ष लाभ और हानि में शेयर
सेंसेक्स में Axis Bank, Maruti Suzuki, Bharti Airtel, ICICI Bank, L&T, HCL Tech, Kotak Bank और PowerGrid प्रमुख हारे हुए शेयर रहे. वहीं, Titan, SBI, NTPC, Trent, Eternal, BEL, Mahindra & Mahindra, Tata Steel, HDFC Bank, Bajaj Finance, Sun Pharma और Bajaj FinServ हरे निशान में बंद हुए.
सेक्टोरल इंडेक्स का प्रदर्शन
- Nifty Auto 48 अंक या 0.18% गिरकर बंद
- Nifty IT स्थिर
- Nifty FMCG 98 अंक या 0.18% बढ़ा
- Nifty Bank 71 अंक या 0.13% बढ़ा
- Nifty Financial Services 21 अंक उन्नत
ब्रॉडर मार्केट की स्थिति
- Nifty Midcap 100 154 अंक या 0.27% बढ़ा
- Nifty 100 27 अंक या 0.11% बढ़ा
- Nifty Next 50 690 अंक या 1.03% की बड़ी बढ़त
- Nifty Small Cap 100 गिरावट के साथ बंद
विशेषज्ञों ने कहा कि निवेशक आगामी आरबीआई मौद्रिक नीति निर्णय के इंतजार में सतर्क बने हुए हैं. इस नीति निर्णय से बाजार की दिशा तय होने की संभावना है. सोमवार के दिन निवेशकों ने मिश्रित रुख अपनाया, जिससे बाजार में सीमित उतार-चढ़ाव ही देखने को मिला.
इस प्रकार, भारतीय बाजार में सोमवार का कारोबार स्थिर और सतर्कता भरा रहा, जिसमें बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के शेयरों ने सकारात्मक योगदान दिया, जबकि धातु और आईटी क्षेत्र के शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाए रखा.
