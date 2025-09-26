ETV Bharat / business

शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स 733 अंक गिरा, देखें आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की पूरी लिस्ट

भारतीय शेयर बाजार लगातार पांचवे दिन लाल निशान में बंद हुआ. सेंसेक्स 733 अंक और निफ्टी 236 अंक गिरा, अमेरिकी टैरिफ से दबाव बढ़ा.

शेयर बाजार लाल निशान में बंद (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 4:20 PM IST

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ. इस दिन बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. बाजार में यह दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नई टैरिफ नीति की घोषणा के बाद आया. इसके तहत दवाओं पर 100 प्रतिशत, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50 प्रतिशत, फर्नीचर पर 30 प्रतिशत और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लागू किया जाएगा. नए टैरिफ 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होंगे.

टैरिफ की इस घोषणा के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ी और सेंसेक्स तथा निफ्टी 50 दोनों में तेज गिरावट देखी गई. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 733.22 अंक यानी 0.90 प्रतिशत गिरकर 80,426.46 पर बंद हुआ. इसी तरह, एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 236.15 अंक यानी 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,654.70 पर बंद हुआ.

विदेशी मुद्रा के लिहाज से रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे मजबूत होकर 88.72 (अनंतिम) पर बंद हुआ. विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते निवेशक फिलहाल सतर्क बने हुए हैं.

खबर अपडेट हो रही है...

