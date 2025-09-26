ETV Bharat / business

शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स 733 अंक गिरा, देखें आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की पूरी लिस्ट

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ. इस दिन बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. बाजार में यह दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नई टैरिफ नीति की घोषणा के बाद आया. इसके तहत दवाओं पर 100 प्रतिशत, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50 प्रतिशत, फर्नीचर पर 30 प्रतिशत और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लागू किया जाएगा. नए टैरिफ 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होंगे.

टैरिफ की इस घोषणा के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ी और सेंसेक्स तथा निफ्टी 50 दोनों में तेज गिरावट देखी गई. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 733.22 अंक यानी 0.90 प्रतिशत गिरकर 80,426.46 पर बंद हुआ. इसी तरह, एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 236.15 अंक यानी 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,654.70 पर बंद हुआ.